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Münih Güvenlik Konferansı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, DEAŞ’la mücadele toplantısına katıldı, toplantı sonrası çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı- Akar, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi

15 Şubat 2019 Cuma 17:17
Münih Güvenlik Konferansı

MÜNİH - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

Bakan Akar, bu yıl 55'incisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, ilk olarak DEAŞ’la mücadele toplantısına katılarak, toplantı sonrası çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Gavin Williamson’un konuşmalarıyla başlayan toplantı öncesinde ikili görüşme de gerçekleştiren Akar, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir araya geldi.

Afganistan’daki güvenlik durumu, FETÖ ile mücadele ve askeri eğitim iş birliği konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin Akar, "Köklü geçmişe dayanan ikili ilişkilerin daha da gelişmesine yönelik Türkiye'nin Afganistan'a her alandaki desteği devam edecektir." diye konuştu.

Siyaset, ekonomi, askeri ve istihbarat alanlarının üst düzey temsilcilerini buluşturan konferansa, bu yıl 35 hükümet ve devlet başkanı ile 50'den fazla dışişleri bakanı, 30 savunma bakanının katıldığı bildirildi.

Savunma ve dış politika konularının ele alındığı ve geleceğe dönük önemli mesajların verildiği konferans, dünyanın önemli platformları arasında nitelendiriliyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:17
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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