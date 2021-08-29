Münevver Arıcı konuştu! 'Yürü yürü'nün sebebi, HDP ile ittifakmış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum ziyaretinde 54 yaşındaki Münevver Arıcı'nın yanına gelerek, torununu sevmek istemişti. Onu, Kılıçdaroğlu'na sevdirmek istemeyen Arıcı ise, "Çocuğuma dokunma. Hadi, yürü yürü." diyerek CHP Genel Başkanı'na tepki gösterdi. Münevver Arıcı, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdikten sonra, solcuların hedefi haline geldi.

Sabah gazetesinden Ali Altuntaş'a konuşan Münevver Arıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na neden tepki gösterdiğini anlattı.

"Ben; kızım ve torunlarımla alış verişe gelmiştim." diyen Arıcı, "Aras Han'ın üç ara koridoru var. Polisler han ve çevresinde tedbir almışlardı. Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söylediler. Biz çarşıdan ayrılmak istedik. Polis, birinci ve ikinci koridorlardan çıkmamıza izin vermedi. 3. koridordan çıkmak istedik. O sırada Kılıçdaroğlu geliyordu. Biz yürüyüp gitmek istedik ama Kılıçdaroğlu'nun korumaları bizi durdurdu. Bu sırada Kılıçdaroğlu bize doğru geldi ve 'Nasılsınız?' dedi. Kızım 'İyiyiz, teşekkür ederiz' dedi. Daha sonra torunuma doğru gelince ben, 'Çocuğuma dokunma. Hadi, yürü yürü' dedim ondan sonra polisler bizi uzaklaştırdı." ifadelerini kullandı.

'Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi'

Münevver Arıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na neden tepki gösterdiğini ise şöyle anlattı: "Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermemin nedeni HDP ile ittifak yapmasıdır. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyordu. Bir anda onu karşımda görünce Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi ve 'Çocuğuma dokunma, hadi yürü yürü' diyerek tepki gösterdim."

'Halk Tv'ye suç duyurusunda bulunacağız'

Annesi ile birlikte kendisini de hedef gösteren Halk Tv'ye suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Münevver Arıcı'nın oğlu Birol Arıcı (31) ise, şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV ve bir yorumcusu annemi ve beni sürekli hedef gösteriyor. Benim olayla hiç bir alakam yok. Olay anında orada bile değildim. Ancak hem beni hem de annemi Ak Parti üyesi olduğumuz yönünde haber yaptılar. Ne ben ne da annem Ak Parti üyesi değiliz. Bizi açıkça yıpratmaya ve hedef göstermeye çalışıyorlar. Halk TV ve orada konuşan yorumcusu yüzünden yüzlerce tehdit mesajları alıyoruz. O yüzden salı günü Halk TV ve yorumcusu hakkında annemle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."