Münbiç'teki saldırıda ABD askerleri öldü Suriye'nin Münbiç ilçesinde DEAŞ'ın üstlendiği patlamada ABD askerlerinin öldüğü bildirildi - ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan: - "Suriye'de rutin devriye görevi yürütürken yaşanan patlama sırasında ABD askerleri öldü. Halen bilgileri topluyoruz ve daha sonra daha fazla bilgi paylaşacağız"

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, DEAŞ'ın üstlendiği Suriye'nin Münbiç ilçesindeki patlamada ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı. Albay Ryan, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de rutin devriye görevi yürütürken yaşanan patlama sırasında ABD askerleri öldü. Halen bilgileri topluyoruz ve daha sonra daha fazla bilgi paylaşacağız." ifadesini kullandı. Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın patlama konusunda bilgilendirildiğini ifade etti. Albay Ryan, ölen ABD askerlerinin sayısıyla ilgili bilgi vermezken, bazı medya organları saldırıda 4 ABD askerinin öldüğünü iddia etmişti. Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmişti. Telegram haberleşme uygulamasında örgüte ait olduğu bilinen Amak adlı hesapta, DEAŞ'ın Münbiç'te uluslararası koalisyon askerlerini devriye faaliyeti sırasında patlayıcı yüklü yelekle hedef aldığı iddia edilmişti. Patlama sonrası ABD ordusu, helikopterlerle askerlerini tahliye etmişti. Patlamada ölenler olduğu öğrenilmişti. Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceği sözünü vermişti. Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, 2018'in haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası halen tamamlanamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.