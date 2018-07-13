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Münbiç'teki KK/PYD'li teröristlere nokta atışı

PKK/PYD'li teröristlerin kılık değiştirerek şehirde yaşamaya devam ettiği istihbaratını alan Türkiye, İHA’lar sayesinde teröristlerin kimliklerini tek tek tespit etti. İsimler, gerektiğinde Amerika'nın önüne koyulacak.

13 Temmuz 2018 Cuma 09:01
Münbiç'teki KK/PYD'li teröristlere nokta atışı

Münbiç'teki PKK işgalini sona erdirme amaçla ABD ile varılan uzlaşı çerçevesinde başlatılan çalışmalarda Türkiye işini sağlama aldı. Halkının yüzde 95’i Araplardan oluşan Münbiç’ten terör örgütü PKK/PYD’nin çıkarılmasına yönelik takvimde, bir ay olarak öngörülen ve 4 Temmuz’da başlayan zaman daralıyor.

KILIK DEĞİŞTİRİP SAKLANIYORLAR

TSK ile ABD askeri unsurları eş zamanlı bir biçimde 18 Haziran’dan itibaren bölgede devriye atarken geçtiğimiz günlerde terör örgütünün bölgeden ayrıldığına ilişkin ABD tarafından Türkiye’ye bilgi verildi. Ancak Ankara’ya mahalli kaynaklardan ulaşan bilgiler bunu teyid etmedi. Teröristlerin kılık değiştirerek şehirde varlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

İHA'LAR TEK TEK TESPİT ETTİ

Daha önce Afrin’de olduğu gibi teröristlerin kılık değiştirme oyununa hazırlıklı olan Türkiye, bölgeden gelen son bilgileri de dikkate alıp önlem almaya başladı. Bu çerçevede TSK, bir ay boyunca alandan ulaşan istihbarat ve insansız hava araçlarından (İHA) sağlanan bilgiler doğrultusunda teröristlerin kimliklerini, ikametlerini tek tek tespit etti. Bu tespitlerin yer aldığı dosya, örgüt ve destekçisi ABD’nin yeni bir “PKK/PYD Münbiç’ten ayrıldı” yalanının önüne geçmek için gerektiğinde ABD’nin önüne koyulacak.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 09:01
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