Münbiç'teki birleşik müşterek devriye faaliyetleri
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı16 Ocak 2019 Çarşamba 16:15
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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