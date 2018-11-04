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Münbiç'te skandal! ABD askerleri suçüstü yakalandı

ABD askerleri, Suriye’nin Münbiç şehrindeki Umm All Julud bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle birlikte hendeklerde devriye gerçekleştirirken suçüstü yakalandı.

04 Kasım 2018 Pazar 10:11
Münbiç'te skandal! ABD askerleri suçüstü yakalandı

Perşembe günü Türk askerleri ile birlikte devriye atan Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı askeri kuvvetlerin Cumartesi günü ise Suriye'nin Münbiç şehrindeki Umm All Julud bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle birlikte hendeklerde devriye attığı görüntülendi.

ABD bayraklı araçlarla terör örgütü adına devriye!

Cumartesi günü öğle saatlerinde Umm All Julud bölgesine gelen ABD'li askerler, ABD bayrağı taşıyan askeri araçları ile PKK/YPG'li teröristler tarafından kazılan hendeklerde teröristlerle beraber devriye görevi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri üssünün de bulunduğu Münbiç sınırında bulunan All Humran köyüne yakın yerde gerçekleşen devriyeyi Özgür Suriye Ordusu'na bağlı askerler ise an be an izledi. İHA tarafından çekilen görüntülerin ardından ABD askerlerinin PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu mevzilere girdiği bildirildi. 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:11
  1. Ordu
  2. abd
  3. pkk
  4. pkk'lı teröristler
  5. amerika asker

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc44 dk önce
    tc sömürge bir devlettir.başta baş çıban ısrael vede abd nin sömürgesidir.o kadar one minute falan hep hikayedir.
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Bunu bilmeyen canli kalmadi bu ulke yoneticileri köpekleri yemimi öğreniyor
  • AliAli1 sa önce
    Aslında gidiceksin Afganistandan Taliban militanlarını getirip bu sınıra yerleştireceksin. Bu ABD li itlerin hakkından en iyi onlar gelir. Siz bizim düşmanımıza destek olursanız biz niye sizin düşmanınıza destek olmayalım.
  • SelimSelim1 sa önce
    ABD ikili falan oynamıyor direk PKK nın yanındalar. Ama biz bir gün cesaret edip o PKK lılara saldırdığımız zaman arkalarına bakmadan kaçarkar. Karşılarında mal araplar olmadığını görünce sıça sıça kaçarlar.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    ABD, İkili Oynuyor. ABD ye Güven, Olmaz. Hiç Bir Zaman.
  • MUSTAFA ÖZKAN MUSTAFA ÖZKAN 2 sa önce
    Amerika ile ne zaman iş birliği yaptıysak hep kazık yemişiz bunu cahil aklımla ben anlıyorumda bizi yönetenler niye anlamıyor bunu şaşıyorum
  • yücelyücel2 sa önce
    Ne suç üstü ya ABD iti bir şey saklamıyor ki
  • ERGÜNERGÜN2 sa önce
    Sonuç ne ABD ye ALLAH tan başka kimse bişi yapamaz artık şüphem yok islam ülkelerinin hepsinin başındaki yöneticileri İsrail kafiri seçiyor
  • KemalKemal2 sa önce
    Nasil papazi abd yolladiniz...Bosuna ugrasmaya gerek yokAbd istediyini yapacakEn iyisi birlikte calisip....
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