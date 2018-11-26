Münbiç'te Müşterek Birleşik Devriye
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'te Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin dördüncüsünü bugün icra etti26 Kasım 2018 Pazartesi 16:50
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'te bugün Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin dördüncüsünü icra etttiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'te bugün Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin dördüncüsünü icra ettiği kaydedildi.
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