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ABD'li heyet Münbiç’te PKK elebaşları ile görüştü

ABD, Türkiye’nin boşaltılması konusunda ısrarcı olduğu Münbiç’e CIA ve Dışişleri heyeti gönderdi. Erbil üzerinden Münbiç’e gelen ekip, terör örgütü YPG/PKK’nın tüm temsilcileriyle biraraya geldi. Şebdi Şirin’deki ABD askeri karargahındaki görüşme iki saatten fazla sürdü. Mahalli kaynaklar PKK’lılara “ABD ve Türkiye’nin ortak devriyesi sırasında ve geri çekilmede sorun çıkarmayın” mesajı verildiğini aktardı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:37
ABD'li heyet Münbiç’te PKK elebaşları ile görüştü

ABD, Münbiç’e CIA ve Dışişleri heyeti gönderdi. Heyet, terör örgütü PKK’nın “askeri ve siyasi” temsilcileriyle 2 saatlik toplantı yaptı. PKK’lılara “ABD ve Türkiye’nin ortak devriyesi sırasında ve geri çekilmede sorun çıkarmayın” mesajı verildi.

ABD, PKK işgalinde olan Münbiç’e yönelik diploması ve saha faaliyetlerini arttırdı. Türkiye ve ABD'nin anlaştığı 3 aşamalı Münbiç planında son devreye geçildi. Washington, Dışişleri Bakanlığı ve CIA görevlilerinden oluşan 9 kişilik heyeti Münbiç’e gönderdi. Aralarında CIA Ortadoğu masasından 4 yetkilinin de olduğu Münbiç ziyaretinin fotoğraflarına ulaşıldı.

İkna turundalar

Erbil üzerinden yoğun koruma eşliğinde önce Haseke’ye ardından da Münbiç’e gelen CIA ve ABD Dışişleri ekibi Münbiç’te ilk olarak PKK’nın tüm askeri ve siyasi temsilcileriyle bir araya geldi. 19 Ekim Cuma günü başlayan ziyaret trafiğinde ilk olarak PKK’nın siyasi ve askeri temsilcileriyle görüşen heyet, daha sonra Münbiç’te bulunan sivil toplum kuruluşları ve aşiret temsilcileriyle buluştu.

Sorun çıkarmayın, talimatı

Açıklamalarda bulunan mahalli kaynaklar, CIA Ortadoğu masasından yetkililerin PKK’ya “Türkiye ile başlayacak ortak devriye ve sonrasındaki geri çekilme sürecinde herhangi bir sorun çıkarılmaması” yönünde uyarıda bulunduğu bilgisini verdi. Mahalli kaynak, “PKK'ya 'medyaya yönelik beyanatlarınıza ve temas noktalarında bulunan militanlara talimat verin. Kimse sorun çıkarmasın' diye talimat gönderildi” dedi.

Temas hattını gezdiler

Münbiç korsan meclisi başkanı Ebu Adil ve PKK’lı Şervan Derviş ile birlikte Batı bölgesi temas hattını gezen ABD’li heyet sıfır noktada incelemelerde bulundu. ABD zırhlı araçlarıyla daha sonra Ebu Galgal ve Şebdi Şirin bölgelerine giden ABD’liler Şebdi Şirin’deki ABD askeri karargahında PKK’lılarla iki saati aşkın toplantı düzenledi. Yeni Şafak’a bilgi veren mahalli kaynak, ABD yetkilileriyle görüşen aşiret liderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yoğun şikayetlerini ilettiğini söyledi.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 07:37
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  3. terör örgütü
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