Münbiç'te 68. devriye görevi icra edildi
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç hattında 68'inci devriye görevini gerçekleştirildi.30 Ekim 2018 Salı 14:39
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç hattında 68'inci devriye görevini gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 68'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
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