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Münbiç'te 52'nci devriye tamamlandı

TSK ve Amerika Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasındaki hatta 52'nci devriye tamamlandı.

28 Eylül 2018 Cuma 14:22
Münbiç'te 52'nci devriye tamamlandı

TSK'dan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 28 Eylül 2018 tarihinde 52’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor... 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 14:22
  1. TSK
  2. ABD
  3. MÜNBİÇ
  4. DEVRİYE

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