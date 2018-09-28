Münbiç'te 52'nci devriye tamamlandı

TSK'dan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 28 Eylül 2018 tarihinde 52’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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