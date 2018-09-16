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Münbiç'te 46. devriye icra edildi

Genelkurmay Başkanlığı, TSK ile ABD Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'te 46'ıncı devriye görevini gerçekleştirdiğini açıkladı.

16 Eylül 2018 Pazar 17:50
Münbiç'te 46. devriye icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 46'ıncı devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 46'ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 17:50
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  2. Fırat Kalkanı Harekat alanı
  3. Münbiç
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. TSK
  6. ABD Silahlı Kuvvetleri

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