Münbiç'te 23'üncü devriye tamamlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 23. devriye faaliyetini icra etti.01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:42
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat KalkanıHarekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 23'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.
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