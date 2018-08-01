Münbiç'te 23'üncü devriye tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat KalkanıHarekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 23'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.