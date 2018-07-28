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TSK'dan flaş açıklama! Münbiç'te 21'inci devriye görevi yapıldı

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekat bölgesiyle Münbiç arasındaki hatta 21'inci koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:03
TSK'dan flaş açıklama! Münbiç'te 21'inci devriye görevi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerii ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 21'inci koordineli/bağımsız devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 21'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü. 

 
 
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:03
  1. TSK
  2. ABD

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