Münbiç'te 14. devriye başladı
TSK: tarafından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Temmuz 2018’de, 14’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." denildi.14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:17
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te 14'üncü devriye görevini gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.
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