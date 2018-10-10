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Münbiç'in çevresine ABD kalkanı!

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te PKK'nın ABD destekli çukur kazma çalışmaları sürüyor. ABD'nin terör örgütü PKK'ya 4 adet iş makinesi yolladığı öğrenildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:24
Münbiç'in çevresine ABD kalkanı!

Suriye'nin kuzeyinde Münbiç'i çukurlarla çevreleyen terör örgütü YPG/PKK, ABD'den çukur kazmaya devam edebileceği yeni iş makineleri sağladı.

AA muhabirinin Münbiç içindeki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri ve lojistik sevkiyatları devam eden ABD ordusu, ilçedeki YPG/PKK unsurlarına da destek gönderdi.

ABD'nin sevk ettiği tırlar üzerinde ilçeye 4 adet iş makinesi getirilerek YPG/PKK'ya verildi.

ABD destekli korunma

3 adet buldozer ve bir ekskavatörden oluşan iş makinelerinin sevkiyatına ABD askerleri eşlik etti.

Terör örgütü YPG/PKK, mevcut ekskavatör ve buldozerleri çukur kazma ve alt yapı çalışmalarında kullanılıyor.

AA'nın 5 Ekim'deki haberi, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç kent merkezini çukurlar ve siperlerle çevreleyerek, ilçede varlığını sürdürdüğünü ortaya koymuştu.

Türkiye ile ABD'nin YPG/PKK'yı ilçeden çıkarmakta mutabık kalması üzerine, örgüt tüm kent merkezini çeviren çukur ve siper inşasını kısa süre önce tamamlamıştı.

Çukurların birleşerek oluşturduğu hat, toplamda 29,3 kilometre uzunluğunda. Örgüt, çukurların önüne derinlikleri değişen toprak setler de inşa etmiş, çukurların oluşturduğu hatlar arasına olası çatışmada kullanmak üzere tüneller kazmıştı.

Münbiç yol haritası

Türkiye ve ABD, 4 Haziran'da ilçenin teröristlerden temizlenip güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanması için mutabakata varmıştı.

Mutabakatın ilk somut adımı olarak, 18 Haziran'da Türkiye ve ABD askeri unsurları ilçede koordine devriye faaliyeti gerçekleştirmişti. Türk ve ABD askerleri Münbiç'te şimdiye kadar 57 kez koordineli bağımsız devriye görevi icra etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin dün başladığını açıklamıştı.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 12:24
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