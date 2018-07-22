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Türkiye ve ABD Münbiç'te özel birlik kuruyor!

Türkiye ve ABD arasındaki yol haritasının detaylarına göre Gaziantep’teki eğitimlere 3 Tabur Türk askeri ve 1 tabur ABD askeri katılacak. Ortak tatbikatlarla dost ateşini önlemek için hazırlık yapılacak. Eğitim sonrası Münbiç’te özel Türk-ABD birliği oluşturulacak.

22 Temmuz 2018 Pazar 08:20
Türkiye ve ABD Münbiç'te özel birlik kuruyor!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Menbiç'te yapılacak ortak devriyeler için Türk ve ABD askerlerinin eğitimlerinin yakında başlayacağını açıkladı. Sabah'ın elde ettiği bilgilere göre Gaziantep'te gerçekleşecek ortak eğitime Türkiye 3 tabur, ABD ise 1 tabur askerle katılacak. Eğitimle etkili koordinasyonun yanı sıra dost ateşine mahal verilmemesi hedefleniyor. Türkiye ve ABD arasında anlaşmaya varılan Menbiç Yol Haritası'nda yeni bir safhaya geçiliyor. Türk ve ABD askerleri birbiriyle koordineli ancak bağımsız olarak sürdürdükleri devriye görevleri sonrasında "ortak devriye" görevlerine başlayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son açıklamasında "artık Münbiç'in içine girme vakti geldi" demişti. Dışişleri Bakanlığı da önceki gün Türk askerinin devriye yaptığı noktalardan PKK/PYD-YPG terör örgütünün çekildiğini açıklamıştı.

EĞİTİM ALACAKLAR

Münbiç'le ilgili dikkat çeken son açıklama Orgeneral Votel'den geldi. Votel, "Türk ve ABD askerinin ortak devriyeler yapmak üzere eğitimlerinin yakında başlayacağını" belirtti. Münbiç'in iç bölgelerinde gerçekleştirilecek ortak devriye görevinin çok hassas olması nedeniyle hazırlık yapılması gerekiyor. Münbiç için yol haritası oluşturulurken, ABD tarafının askerlerin ortak eğitim alması konusunu gündeme getirdiği ve bunu bir teklif olarak Türk heyetine sunduğu öğrenildi. Ankara'nın da kabul ettiği bu teklife göre Türk ve ABD askerlerinin, Münbiç'in iç kısımlarında yürütülecek ortak devriyelerde sorun yaşanmaması için eğitim ve tatbikatlardan geçirilmesi öneriliyordu.

ÖZEL BİRLİK KURULACAK

Gaziantep'te yapılması planlanan eğitimin yanı sıra tatbikatlar da yapılacak. Eğitimlerle Münbiç'te özel Türk-Amerikan birliği oluşturulacağına dikkat çekiliyor. Türk ve ABD askerleri, birbirlerinin harekât tarzını daha yakından tanıyarak koordinasyon kabiliyetlerini artıracak. Sahada yaşanabilecek belirli kriz anlarında nasıl hareket edileceği belirlenecek. Böylece iki ülke askerlerine yönelik herhangi bir saldırı olduğunda veya herhangi bir olumsuzluk yaşandığında koordineli şekilde hareket edilmesi sağlanacak.

İŞBİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Üst düzey ABD'li bir yetkili, Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin Münbiç yol haritasına ilişkin olumlu açıklamalarda bulundu. Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin doğru yolda ilerlediğini belirten yetkili, "Münbiç yol haritası planladığımız gibi ilerliyor. Ortak devriye ve anlaştığımız diğer tedbirler üzerine hazırlıklarımız devam ediyor" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkilerin yeniden inşa edilmesi konusunda taahhütleri olduğunu hatırlatan yetkili, "Kısa vadedeki sorunlarımızı çözersek güvenlik, terörle mücadele ve insani işlerin yanı sıra ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliğimizi güçlendirmek için oldukça fazla fırsat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. ABD'li senatörlerin Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını sınırlayan bir yasa tasarısı sunduğunu belirten yetkili, "Hedefimiz, bu potansiyel yaptırımlar ve kısıtlamaların uygulanmamasıdır" dedi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 08:20
  1. Gaziantep
  2. Ankara
  3. özel birlik
  4. münbiç
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