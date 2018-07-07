Münbiç ile Tel Rıfat sınırına mekanize birlik sevkıyatı gönderdi
Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına, Kilis’ten Mekanize Piyade birlikleri ile Zırhlı Personel Taşıcıyıgönderildi.07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:04
Bir haftadır Doğu ve Batı illerinden ve Kilis’teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden askeri araç ve personel sevkıyatı sürüyor.
Son olarak Mekanize Piyade birlikleri ile ZPT, Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapıları üzerinden Münbiç ile Tel Rıfat kırsalına gönderildi.
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