Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine yoğun askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye sınırının Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan sevkiyatlar sürüyor.04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:58
Kilis’teki sınır karakollarından Suriye sınırının Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine tanklar, zırhı personel taşıyıcıları, kepçeler ve Askeri araçlar, personel sevkiyatı, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam ediyor.
Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey sürdüğü bildirildi.
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