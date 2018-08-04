Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine yoğun askeri sevkiyat devam ediyor

Kilis’teki sınır karakollarından Suriye sınırının Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine tanklar, zırhı personel taşıyıcıları, kepçeler ve Askeri araçlar, personel sevkiyatı, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam ediyor.

Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey sürdüğü bildirildi.