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Münbiç için 19. devriye tamamlandı!

TSK ve Amerika silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat  alanıyla Münbiç arasındaki hatta 19'uncu koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

24 Temmuz 2018 Salı 14:52
Münbiç için 19. devriye tamamlandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD silahlı kuvvetleri  unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 19'uncu  koordineli/bağımsız devriye görevini gerçekleştirdi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD silahlı  kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan  hatta 19'uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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