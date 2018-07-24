Münbiç için 19. devriye tamamlandı!
TSK ve Amerika silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 19'uncu koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.24 Temmuz 2018 Salı 14:52
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 19'uncu koordineli/bağımsız devriye görevini gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 19'uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.
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