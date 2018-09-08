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Münbiç hattında 42. devriye görevi icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç hattında 42. devriye görevi yerine getirildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:47
Münbiç hattında 42. devriye görevi icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 42. devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 42. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 14:47
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  2. Fırat Kalkanı Harekat
  3. Genelkurmay Başkanlığı
  4. TSK
  5. ABD Silahlı Kuvvetleri

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