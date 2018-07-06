Mümtazer Türköne kimdir? Zaman gazetesi davasında ne kadar ceza aldı?

FETÖ’nün yayın organı olarak bilinen Zaman gazetesi davasında mahkeme 10 yıl 6 aya varan hapis cezaları verdi. Mahkeme eski Zaman Yazarları Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Alkan'ın da tahliyesine karar verildi. Zaman eski yazarlar Ali Bulaç ve Şahin Alpay 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

MÜMTAZER TÜRKÖNE KİMDİR?

Mümtazer Türköne 1956 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi.

1978 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Türköne, aynı fakültede master ve doktorasını tamamlamasının ardından 1993 senesinde doçent oldu.

1980 öncesinde milliyetçi görüşleriyle tanınan Türköne, 1980 askeri darbesinden sonra tutuklanmış ve Ankara Mamak Cezaevi'nde yatmıştır. Bu dönemde ağır işkencelere maruz kalmıştır.

Türköne bir dönem Zaman Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmakta idi. Zaman Gazetesi'ne atanan kayyum sonrası yayın hayatına yeni başlayan Yarına Bakış gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı.

Aynı zamanda 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili aday adayı olmuştur.

21 Aralık 2011 tarihinde, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen askerî darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Türköne, çıkarıldığı İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 Ağustos 2016 tarihinde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın amaçlarına hizmet etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

KİTAPLARI

Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu

Cemaleddin Afgani

Siyaset

Darbe Peşinde Koşan Bir Nesil 68 Kuşağı

Sözde Askerler

Türkiye'nin Kayıp Halkası

Türklük ve Kürtlük

Türk Modernleşmesi

Modernleşme, Laiklik

Siyasi, Tarihi, Dini ve Kültürel Boyutlarıyla İslam ve Şiddet

Türkler, İslamiyet ve Hilafet (İlber Ortaylı ve Nevzat Yalçıntaş ile)

Kürt Meselesi Nasıl Çözülmez (Hüseyin Yayman ile)