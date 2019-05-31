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“Müminlerin en kıymetli gecesi”

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, Kadir Gecesi münasebetiyle yayınladığı mesajda“Müminlerin en kıymetli gecesi Kadir Gecesi’dir.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:28
“Müminlerin en kıymetli gecesi”

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, Kadir Gecesi münasebetiyle yayınladığı mesajda“Müminlerin en kıymetli gecesi Kadir Gecesi’dir. İslam alemine hayırlar getirsin” ifadelerine yer verdi.


Aydınlı Mehmet Hoca, Kadir Gecesi mesajında; “Kuran-ı Kerim’in indiği, Hz. Peygamber’in namazı emrettiği, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı bir geceyi yaşayacağız. Bu gece Rabbimizin izni ve inayetiyle melekler ve Cebrail semadan yeryüzüne inecekler. Gün doğana kadar ibadetlerimizi yapacağız. Allah’a yalvararak af dileyeceğiz, dünyevi isteklerimize ettiğimiz dualarda yer vereceğiz. Şüphesiz ki; Rabbimizin bize müjdelediği her şeyde ayrı bir hayır vardır. Bu gece ‘leyletü’l-Kadr’ yani Kuran-ı Kerim’in indiği gecedir. Yüce Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. İnanarak ve mükafatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. Bu durumda bize de sadece samimi bir şekilde dua etmek kalır. Böylesi önemli bir geceye hayırla ifa etmek hepimize nasip olsun. Cenabı Allah devletimiz, milletimiz ve İslam alemine hayırlar nasip etsin. Ettiğimiz, edeceğimiz duaları izzet-i dergahında makbul ve kabul buyursun” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:28
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