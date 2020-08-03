Müminler olarak yeniden tefekkür etmeli

Mustafa Bilici

Fıtratı gereği insanoğlu bu dünyada her şeyin en güzelini, en üstününü, en değerlisini veya makamsa en üsttekini ister. Bunda kınanacak bir durum sözkonusu değildir. Fakat ahiret makamları söz konusu olunca maalesef mümin kardeşlerimizin hepsi aynı gayreti gösteremiyor. Sadece Ahireti dünyaya tercih edenler hariç. Onların da sayısısını sadece Allah bilir.

Rasulullah (sav), Muaz b. Cebel (ra)’ın rivayet ettiği hadisin bir bölümünde Muaz (ra)’a şöyle soruyor: “Sana bütün işlerin başını, ana direğini ve doruk/ zirve noktasını bildireyim mi? Muaz (ra) “Evet, bildiriniz Ya Rasulallah” deyince, Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: “Bu işin başı İslâm, direği namaz, zirvesi ise cihaddır” buyurdu. (Tirmizi, İman, 8; İbn Mace, Fiten, 12)

Rasulullah (sav) ümmetine bir hedef gösteriyor. O da dinin zirvesi. Acaba bir mümin için bundan daha büyük daha değerli bir makam olabilir mi? Akıllı, kamil bir mü’min için elbette olamaz. Fakat mü’minler olarak bunu bilmemize rağmen bu makama erişmek için gereken gayreti gösteremiyoruz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki, geçici dünya makamların bile bir bedeli olduğu gibi ebedi bir makam olan Ahiret makamlarının da bir bedeli var. Ve sadece o bedeli ödeyenler bu zirveye erişecekler.

Bu dünyada bir spor takımı basit bir şampiyonluk uğruna veya bir üst lige çıkmak için bir sene boyunca veya senelerce sürekli çalışır ve bu uğurda nice masraf ve zahmetlere fedakarlıklara katlanır. Aynı şekilde güreşci, boksör vb. gibi kişisel olarak spor yapan bir sporcu da kendi dalında şampiyon olabilmek için bir yıl değil, gerekirse senelerce çalışır ve sürekli antreman yapar. Bu uğurda gerekirse malından, bedeninden, sevdiklerinden ve ailesinden nice fedakarlıklar yapar. Bazen bu yolda sağlığını, hatta hayatını kaybedenleri bile görürüz. Fakat sözkonusu ahiret olunca dinimiz uğruna aynı fedakarlığı gösteremiyoruz. Bunun sebepleri olarak başta iman zaafiyeti olmak üzere heva ve hevesler, dünyevileşme gibi birçok sebebi sayabiliriz. Ayrıca aciz ve aceleci yaratılan insanoğlu hep peşin olanı heva ve hevesine uygun olanı ister. Fakat bunların insanın kendi sonunu hazırlayacağını ve onu felakete sürükleyeceğini hiç hesaba katmaz.

Şimdi bütün müminler olarak yeniden tefekkür etmeli ve toptan Rabbimize yönelmeli ve dininimize dört elle sarılmalıyız.

İslam’ın zirvesi olan cihada yani gerçek ve hakiki şampiyonluğa ulaşmak için gereken fedakarlığı gösterebilmeliyiz.

Yeni başlayan amatör sporcuların bile şampiyonluk hayaliyle yaşadığı bir dünyada akıllı bir mü’minin amatör müslümanlığı bırakıp gerçek ve hakiki şampiyonluk olan Allah’ın rızasına erişmek için, dinin zirvesi olan cihada sarılarak bu uğurda hiçbir fedakarlıktan geri kalmamalıdır.

İşte o zaman gerçek şampiyonluk kutlamamızı Cennette yapabiliriz. Hem de sonsuza kadar. Ne büyük mükafat değil mi! Ne mutlu o yoldan yürüyenlere!.

Üstelik bu yola giren bazı kişiler değil herkes kazanıyor, hiçkimse kaybetmiyor. Sadece herkesin şampiyonluk ödülü/derecesi farklı. Ne mutlu o yoldan yürüyenlere. Rabbim hepimizi onlardan eylesin.