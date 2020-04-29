Mü’minin vasıfları
Allâh’a îmân edenlerin ismi olan “mü’min” tâbiri, aynı zamanda Allâh’ın güzel isimlerinden biridir. Mü’min, îmân eden, emânet edilen, emniyet telkin eden ve güvenilir kimse demektir. Bu itibarla mü’minin vasıfları şu şekilde olmalıdır.
¥ Mü’min yalan söylemez, ne aldatan olur ne de aldanan.
¥ Kusur araştırmaz, kusurları bağışlar.
¥ Her işi güzel bir niyetle ve saf bir kalp ile yapar.
¥ İşlerinde doğruluktan ayrılmaz ve akıl dairesi içinde yürütür.
¥ Halkın itimadını ve güvenini kazanır.
¥ İşinde aşırı gitmez, münasip kişilerle güzel bir sûrette görüşür, konuşur.
¥ Kendisine emânet edilen sırlara ve eşyaya asla hainlik etmez.
¥ Zulümden uzaklaşarak insafla hareket eder, insanlara karşı mütevâzî olur.
¥ Mü’min sözünde durur ve ahdine vefa gösterir.
¥ İhtiyaç sahiplerine karşı cömertçe davranır.
¥ İnsanlar hakkında daima iyi şeyler düşünür.
¥ Lüzumsuz ve kalb kırıcı sözlerden sakınır.
¥ Her yaptığı işi hakkâniyet ölçüleri içinde yapar.
¥ Daima kızgınlık ve şiddetten sakınır, yumuşak huylu davranır.
¥ Mü’min namusu, haysiyeti ve mukaddes değerleri korur.
¥ Her zaman hayır ve iyilik yolunu tutar.
¥ Dostluğa hep önem verir.
¥ Hakkına daima razı olur.
¥ Vaktini boşa geçirmez, çalışır.
¥ Mü’min korkak olmaz, yiğit ve cesur olur. Çünkü daima ALLAH’a dayanır.
¥ Yapılan iyiliklere karşı teşekkür eder.
¥ Şehevî duygularına hakim olur ve her türlü belâ ve musîbetlere sabreder.
¥ Bir işte azim ve sebat gösterir.
¥ Daima günahlardan kaçınır.
¥ Herkesin durumuna göre muamele eder.
¥ Mü’min kanaat sahibi olur.
¥ Şaka ve nüktelerini ahlâki çerçevede yapar.
¥ Başkalarını kötülemekten kaçınır.
¥ Kendini yüksek görmez ve asla böbürlenmez.
¥ İçi başka dışı başka olamaz.
¥ Mü’min inançlarına uygun olan şeyleri yapar.
¥ Bir işe başlamadan önce o işin ehli ile ‘istişâre’de bulunur.
¥ Yaptığı iyilikleri başa kakmaz.
¥ Ağır başlı ve vakur olur.
¥ Koğuculuk ve gıybet yapmaz.