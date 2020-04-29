Mü’minin vasıfları

¥ Mü’min yalan söylemez, ne aldatan olur ne de aldanan.

¥ Kusur araştırmaz, kusurları bağışlar.

¥ Her işi güzel bir niyetle ve saf bir kalp ile yapar.

¥ İşlerinde doğruluktan ayrılmaz ve akıl dairesi içinde yürütür.

¥ Halkın itimadını ve güvenini kazanır.

¥ İşinde aşırı gitmez, münasip kişilerle güzel bir sûrette görüşür, konuşur.

¥ Kendisine emânet edilen sırlara ve eşyaya asla hainlik etmez.

¥ Zulümden uzaklaşarak insafla hareket eder, insanlara karşı mütevâzî olur.

¥ Mü’min sözünde durur ve ahdine vefa gösterir.

¥ İhtiyaç sahiplerine karşı cömertçe davranır.

¥ İnsanlar hakkında daima iyi şeyler düşünür.

¥ Lüzumsuz ve kalb kırıcı sözlerden sakınır.

¥ Her yaptığı işi hakkâniyet ölçüleri içinde yapar.

¥ Daima kızgınlık ve şiddetten sakınır, yumuşak huylu davranır.

¥ Mü’min namusu, haysiyeti ve mukaddes değerleri korur.

¥ Her zaman hayır ve iyilik yolunu tutar.

¥ Dostluğa hep önem verir.

¥ Hakkına daima razı olur.

¥ Vaktini boşa geçirmez, çalışır.

¥ Mü’min korkak olmaz, yiğit ve cesur olur. Çünkü daima ALLAH’a dayanır.

¥ Yapılan iyiliklere karşı teşekkür eder.

¥ Şehevî duygularına hakim olur ve her türlü belâ ve musîbetlere sabreder.

¥ Bir işte azim ve sebat gösterir.

¥ Daima günahlardan kaçınır.

¥ Herkesin durumuna göre muamele eder.

¥ Mü’min kanaat sahibi olur.

¥ Şaka ve nüktelerini ahlâki çerçevede yapar.

¥ Başkalarını kötülemekten kaçınır.

¥ Kendini yüksek görmez ve asla böbürlenmez.

¥ İçi başka dışı başka olamaz.

¥ Mü’min inançlarına uygun olan şeyleri yapar.

¥ Bir işe başlamadan önce o işin ehli ile ‘istişâre’de bulunur.

¥ Yaptığı iyilikleri başa kakmaz.

¥ Ağır başlı ve vakur olur.

¥ Koğuculuk ve gıybet yapmaz.