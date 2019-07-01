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Mümin Karaaslan’a Belediye eli uzandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘sosyal projeler’ kapsamında hayata geçirilen projelerinden yararlanmak için başvuruda bulunan vatandaşın hasarlı evi yenileniyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
Mümin Karaaslan’a Belediye eli uzandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘sosyal projeler’ kapsamında hayata geçirilen projelerinden yararlanmak için başvuruda bulunan vatandaşın hasarlı evi yenileniyor.



İzmit ilçesi Kaynarca Köyü’nde yaşayan bir vatandaşın evi çeşitli nedenlerden dolayı hasar gördü. Ev sahibi vatandaş, oturulamayacak bir durumda olan evinin onarılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu. Başvuru üzerine harekete geçen belediye ekipleri, evin bulunduğu alana prefabrik bir ev inşa etmek için çalışma başlattı. Başvuru sonrası çalışmalar başlatılırken ev sahibi 65 yaşındaki Mümin Karaaslan Mümin Amca, yeni evi bitene kadar Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde misafir edilmeye başlandı. Kalp ve akciğer hastalığı bulunan Karaaslan, düzenli olarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kontrole gidiyor. Kimsesi bulunmayan Karaaslan, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Geniş Ailem” projesiyle yardım edilerek refakat hizmeti veriliyor.



Büyükşehir Belediyesi’ne ev için yardım istediğini ifade eden Mümin Karaaslan, “Köydeki evim çok perişan durumdaydı. Yatılacak bir durum yoktu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine müracaat ettim. Allah razı olsun bana sahip çıktılar. Şimdi harap haldeki eski evim yıkılacak, yerine yeni bir ev yapılacak. Evim yıkılacağı için kalacak yerim yoktu. Beni de bu süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi’ne yerleştirdiler. Buradan çok memnunum. Bizimle güzel ilgileniyorlar” dedi.



Bu güne kadar hiçbir yakınından görmediği ilgiyi Belediye ekiplerinden gördüğünü ifade eden Karaaslan, “Belediyenin bana yaptığı yardımları ben kimseden görmedim. Kalp ve akciğer hastasıyım. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyorum. Okuma yazmam çok iyi değil. Bu süreçte bana yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli refakat etti. Beni Barınma Merkezinden alıp hastaneye götürdüler. Belediye personelinin bana yardım etmesi çok güzel bir hizmet. Hastaneye refakat sırasında bana kendi ailesinden biriymişim gibi muamele ediliyor. Gördüğüm hizmeti kendi ailemden görmedim. Başta Belediye başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere tüm Büyükşehir personeline teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
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