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Mümin Kamacı kimdir? | AK Parti Didim belediye başkan adayı Mümin Kamacı

Mümin Kamacı AK Parti Aydın Didim belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mümin Kamacı'nın kim olduğu merak ediliyor. Mümin Kamacı Didim'de iki dönem belediye başkanlığı görevini yürütmüştür. Peki Mümin Kamacı kimdir? Mümin Kamacı kaç yaşında? İşte Mümin Kamacı'nın biyografisi…

13 Ocak 2019 Pazar 16:27
Mümin Kamacı kimdir? | AK Parti Didim belediye başkan adayı Mümin Kamacı

 

Mümin Kamacı AK Parti Aydın Didim belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mümin Kamacı'nın kim olduğu merak ediliyor. Mümin Kamacı Didim'de iki dönem belediye başkanlığı görevini yürütmüştür. Peki Mümin Kamacı kimdir? Mümin Kamacı kaç yaşında? İşte Mümin Kamacı'nın biyografisi…

Mümin Kamacı kimdir?

Mümin Kamacı, 1959 yılında Aydın’ın Didim ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Didim’de, lise öğrenimini ise Söke’de tamamlayan Mümin Kamacı, okul hayatının ardından turizm sektörüne atıldı.

1977 yılında siyasete başlayan ve siyasetle birlikte sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev alan Mümin Kamacı, 1994 ve 2004 yılları arasında Didim’de Belediye Meclisi üyeliği yaptı.

28 Mart 2004 seçimlerinde CHP’den Didim Belediye Başkanlığı’na seçilen Mümin Kamacı, 29 Mart 2009 seçimlerinde de ikinci kez CHP’den Didim Belediye Başkanlığı’na seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinde ise DSP’nin Didim Belediye Başkan adayı olarak yarışarak 8 bin 68 oy alan ve seçim yarışını CHP’nin adayı Ahmet Deniz Atabay’ın bin 32 oy gerisinde tamamlayan Mümin Kamacı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 16:27
  1. Aydın
  2. Mümin Kamacı kimdir?
  3. Mümin Kamacı kaç yaşında?
  4. Mümin Kamacı biyografi
  5. AK Parti Didim belediye başkan adayı Mümin Kamacı

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