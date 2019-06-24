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Mumcu’ya Büyükşehir dokunuşu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Yukarı Mumcu Camii Yenileme Projesi”ni de içerisine alan kentsel dönüşüm sahasında incelemelerde bulundu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Mumcu’ya Büyükşehir dokunuşu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Yukarı Mumcu Camii Yenileme Projesi”ni de içerisine alan kentsel dönüşüm sahasında incelemelerde bulundu. Başkan Sekmen, söz konusu güzergâhta yapılacak dönüşüm çalışmasının, hem Mumcu’ya ve hem de şehir merkezine estetik kazandıracağını söyledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Mumcu’da yürütülen yenileme ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mehmet Sekmen, “Yukarı Mumcu Camii Yenileme Projesi”ni gözden geçirmeyi de ihmal etmedi. Halen devam eden yapım çalışmalarını denetleyen Başkan Sekmen, Yukarı Mumcu Camii’nin yenilenmesi sürecine dair bilgiler verdi.


YUKARI MUMCU CAMİİ YENİLEME PROJESİ


Bu çalışmayla Yukarı Mumcu Camii’nin aynı bölgede farklı bir noktaya taşınmış olacağını anlatan Başkan Sekmen, böylece Atatürk Evi’nin çevresini de açmış olacaklarını kaydetti. Sekmen, “Bu bölgede yürüttüğümüz bu çalışmayla hem caddeyi genişletmiş olacak ve hem de birbirleriyle neredeyse iç içe kalmış halde bulunan yerleşim yerine çok daha ferah bir konum kazandırmış olacağız” dedi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve şehir merkezinin estetik bir görünüm kazanması için tüm imkânların seferber edildiğini kaydeden Başkan Sekmen, söz konusu girişimlerin sadece tarihi ve kültürel zenginlikleri gün yüzüne çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda bu bölgedeki çarpık yapılaşmayı da ortadan kaldırdığının altını çizdi.


“ERZURUM’DA HER MEDENİYETTEN İZLER VAR”


Şehir merkezinde kentsel dönüşüm çalışmaları yaparken, tarihi ve kültürel dokuyu korumaya büyük özen gösterdiklerini dile getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kadim şehrimiz Erzurum, birbirinden farklı medeniyetlerin izlerini taşıyor. Güzel şehrimizde Selçuklu’nun da izleri var, Osmanlı’nın da izleri var. Yine yakın tarihimize ait olan birçok kültürel yapıya da Erzurum olarak ev sahipliği yapıyoruz. Bunların her birisini koruma altına almak ve gün yüzüne çıkartarak turistik birer değere dönüştürmek bizim asli vazifemizdir. Bu manada Erzurum şehir merkezinin muhtelif noktalarında çok önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Bu projelerimiz tamamlandığında Erzurum şehir merkezi, adeta bir açık hava müzesine dönüşmüş olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
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