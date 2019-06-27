Mumbai-Newark uçağı Londra’ya acil iniş yaptı Mumbai-Newark seferini yapan Hindistan Havayolları’na ait uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra’nın Stansted Havaalanı’na acil iniş yaptı.

Mumbai-Newark seferini yapan Hindistan Havayolları’na ait uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra’nın Stansted Havaalanı’na acil iniş yaptı.

Yeni Delhi merkezli Air İndia şirketinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Hindistan’ın Mumbai şehrinden havalanıp ABD’nin New York şehrindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’na gitmekte olan Hindistan Havayolları’na ait uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra’nın Stansted Havaalanı’na acil iniş yaptı.

Air India’nın çağrı merkezi, bu yılın başlarında Delhi-Kolkata uçuşunda bomba tehdidi çağrısı almıştı ancak bu çağrının daha sonra şaka olduğu anlaşılmıştı.

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