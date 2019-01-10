Adana'da 'mum' faciası! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Adana’da elektrikler kesildiği için oğluyla evinde mum yakan Hatice Ölmen, uyuyakaldı. Mumun devrilmesi sonucu evde yangın çıktı. Canını zor kurtaran yaşlı kadın evinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi.10 Ocak 2019 Perşembe 08:27
Olay, Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15021 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşayan Hatice Ölmen, elektrikler kesik olduğu için mum yaktı. Daha sonra Ölmen uyudu. Mum’un devrilmesiyle ev bir anda alev aldı. Son anda durumu fark eden Ölmen ve oğlu kendilerini sokağa attı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.
Gözyaşları içerisinde izledi
Hatice Ölmen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada gözyaşları içerisinde evinin kül oluşunu izledi. Sonra dumandan etkilendiği fark edilen Ölmen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
YORUM YAZ