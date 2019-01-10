0553 313 94 23

Adana'da 'mum' faciası! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Adana’da elektrikler kesildiği için oğluyla evinde mum yakan Hatice Ölmen, uyuyakaldı. Mumun devrilmesi sonucu evde yangın çıktı. Canını zor kurtaran yaşlı kadın evinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi.

10 Ocak 2019 Perşembe 08:27
Adana'da 'mum' faciası! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Olay, Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15021 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşayan Hatice Ölmen, elektrikler kesik olduğu için mum yaktı. Daha sonra Ölmen uyudu. Mum’un devrilmesiyle ev bir anda alev aldı. Son anda durumu fark eden Ölmen ve oğlu kendilerini sokağa attı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

Gözyaşları içerisinde izledi

Hatice Ölmen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada gözyaşları içerisinde evinin kül oluşunu izledi. Sonra dumandan etkilendiği fark edilen Ölmen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 08:27
  1. Adana

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamu sosyal tesis ücretleri güncellendi
    1. Kamu sosyal tesis ücretleri güncellendi
    2. Nefes kesen operasyon! Jandarma..
    3. Kara yollarında durum
    4. Günün âyet ve hadisi
    5. Mum faciası! Gözyaşları içinde izledi
    6. Çipras'tan erken seçim sinyali
    7. Gaziantep'te korkutan deprem!
    8. Donanma Komutanlığındaki darbe..
    9. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi..
    10. 'Usulsüz dinleme' davasında eski..
    11. ABD'li eski bakan: Erdoğan onu aşağıladı
    12. 14 ilde okullara kar tatili
    13. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi..
    14. Kara, hava ve deniz ulaşımında..
    15. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İdari..
    16. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9..
    17. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    19. Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde..
    20. Bursa'da kuvvetli fırtına
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Dilipak gündeme getirdi... Erdoğan harekete geçti: Yeniden üreteceğiz
    Dilipak gündeme getirdi... Erdoğan harekete geçti: Yeniden üreteceğiz
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak