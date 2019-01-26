Multiplayer Chapter 7 Espor ve Oyun Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Multiplayer'ın gelenekselleşen "Espor ve Oyun Festivali Chapter" serisinin 7'ncisi Avrasya Gösteri Merkezi'nde başladı.

Festivale katılanlar teknoloji, espor ve oyun dünyasının ünlü isimleriyle buluşarak çeşitli turnuvalara katılma fırsatı elde etti.

AA muhabirine festivalle ilgili bilgi veren Multiplayer Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Bakır, bu yıl Multiplayer olarak festivalin 7'ncisini düzenlediklerini söyledi.

Oyun dünyasının 138 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını vurgulayan Bakır, "Bunun 125 milyar doları dijital tarafı, 70 milyar doları mobil üzerine. Türkiye'de de birkaç firma var bu işleri yapan. Biz ise daha çok yayıncılığa ve gördüğünüz gibi dev ana sahneye, görsel şölene önem veren ama 360 derece çözüm sunan bir markayız." dedi.

Bakır, zararlı oyunların çocukları etkilediğine ilişkin soru üzerine ise şöyle konuştu:

"Oyunların genelinde korku türü dünyanın her yerinde geçerli. Her şeyde olduğu gibi oyunun da zararlısı var. Oyunu tek başına alıp bir örnekten hepsi zararlı demek yanlış. Ben 41 yaşındayım, günde 4 ila 6 saat oyun oynuyorum. Ben de yeni evliyim. Çocuğum olursa şansı yok oyun oynayacak. Oyunları yasaklamak değil, doğru yönlendirme, sağlıklı yaşama gibi şeyleri önemsemeliyiz."

Multiplayer Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Merthan Yalçın da, festivale 50'nin üzerinde internet ünlüsünün katılacağını dile getirdi.

Online olarak 6 hafta süren ligin bir final maçının ana sahnede yapılacağını aktaran Yalçın, "Katılımcı turnuvaları var. 10 bin kişi bekliyoruz. Büyüyerek devam ediyoruz. 1'den 7'ye kadar geldik. İnşallah 17'ncisini de düzenleriz. Tek gün sürecek festival. Ziyaretçilerin burada eğlenceli vakit geçirmeleri için elimizden geleni yaptık. Türlü turnuvalar olacak, minik minik ödüller olacak katılımcılara. Gelsinler, katılsınlar, kendilerini göstersinler. Evde oynadıkları oyunları genel platformda oynasınlar." diye konuştu.

Festivale katılan öğrenci Ulaş Cendere ise saat 10.00 itibarıyla festival alanına geldiğini belirterek, "Bir saate yakın sıra bekledim. Sık geldiğimiz bir etkinlik. Bu sene daha da gelişmiş. Oyunların zararlı olduğunu düşünmüyorum. Filtrelemek bizim elimizde." ifadesini kullandı.