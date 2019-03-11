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Multinetlilere Sanat Performance konserlerinde yüzde 20 indirim

11 Mart 2019 Pazartesi 13:53
Multinetlilere Sanat Performance konserlerinde yüzde 20 indirim

İSTANBUL (AA) - Multinet Up'ın kullanıcılarına avantajlar sağlayan kampanyaları Sanat Performance konserlerinde yüzde 20 indirim fırsatıyla devam ediyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Mutlinetliler, sanatsal aktivitelerde de Multinet kart kullanmanın ayrıcalığını yaşamaya devam ediyor.

Multinet Up'ın sanatseverlere özel sunduğu kampanyası ile İstanbul'un eğlence merkezi Beyoğlu Nevizade Sokağı'nda yer alan Sanat Performance'ta gerçekleşecek konser girişlerinde yüzde 20 indirim sunuluyor.

Mirkelam, Feridun Düzağaç, Kıraç ve Haluk Levent gibi sevilen sanatçıların konserlerine yüzde 20 indirimli gitmek için MultiPay uygulamasından alınan promosyon kodu ile Biletix.com.tr üzerinden bilet almak yeterli olacak.

Kampanya, 5 Mayıs 2019'a kadar geçerli olacak.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:53
  1. Multinet Up

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