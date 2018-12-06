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Multinetlilere özel Sinemia avantajı

Multinet Up’ın kullanıcılarına avantaj sağlayan fırsatları Sinemia iş birliğiyle devam ediyor

06 Aralık 2018 Perşembe 10:59
Multinetlilere özel Sinemia avantajı

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up’ın kullanıcılarına avantajlar sağlayan fırsatları Sinemia iş birliğiyle devam ediyor.

Multinet Up açıklamasına göre, Multinet kart kullanıcıları sinemaya giderken de uygun fiyat avantajından faydalanıyor.

Multinet Up’ın özel sinema kulübü Sinemia iş birliği çerçevesinde aralık ayı sonuna kadar MultiPay uygulamasını indiren Multinetliler indirim kodunu kullanarak ayda 3 sinema filmini 19,99 TL’den izleme avantajını yakalıyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, sinema deneyimini iyileştirmek üzere kurulmuş bir teknoloji şirketi olan Sinemia, aylık üyelik modeli sayesinde sinemaseverlerin sinema aşkını sınırsız ve özgürce yaşayabilmelerini sağlıyor.Sinemia Premium üyeleri, markanın lokasyon bazlı teknolojilerle banka kartı altyapısını entegre ederek oluşturduğu, Türkiye ve Avrupa’da ilk olan sistemi sayesinde, üyeliklerinin sürdüğü ay boyunca, bulundukları ülkedeki tüm sinema salonlarında sınırsız film izleyebilirler.

Sinemia bugün Türkiye, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya olmak üzere 5 ülkede hizmet veriyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:59
  1. Multinet
  2. Sinemia

YORUM YAZ

  • BARIŞ YILMAZBARIŞ YILMAZ40 dk önce
    Sakın almayın. Dolandırıcılıktan başka birşey değil. Satın alırken sinema salonun dibinde olmanız gerektiğini söylemiyorlar. Satın aldıktan sonra evinizde otururken rezervasyon yapacaksınız yapamıyorsunuz. Satın aldıktan yaklaşık 1 saat sonra üyeliğimi iptal etmeme rağmen hala ne arayan ne soran ne cevap yazan var. Üyelik paramıda geri ödemediler. Sakın aldanıpta almayın. [email protected]
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