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Multinetlilere özel Cepfix'te telefon ve tablet tamirinde indirim

Multinet kart kullanıcıları, Cepfix'ten yapacakları cep telefonu ve tablet tamirlerinde 35 lira indirim kazanıyor

28 Şubat 2019 Perşembe 11:28
Multinetlilere özel Cepfix'te telefon ve tablet tamirinde indirim

İSTANBUL (AA) - Multinet Up'ın kullanıcılarına avantajlar sağlayan marka iş birlikleri ve fırsatları, telefon tamiri markası Cepfix ile devam ediyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran marka iş birliklerini sürdürüyor.

Multinet kart kullanıcıları, cep telefonu tamiri uygulaması Cepfix’ten yapacakları cep telefonu ve tablet tamirlerinde 35 lira indirim kazanıyor.

Multinetlilere özel kampanya kapsamında İstanbul içi siparişlerde yedek cihaz talep edilmesi halinde 250 lira kapora ücreti alınmayacak. Cepfix'in sunduğu hizmet kapsamında, müşteriden fiyat onayı alındıktan sonra tamir edilen cihazlarda ücretsiz kargo veya kurye hizmeti sağlanıyor.

Türkiye genelinde mobil cihazların problemlerine çözün sunan Cepfix'in web sitesi www.cepfix.com üzerinden yapılacak cep telefonu ve tablet tamir taleplerinde geçerli indirim, 30 Nisan 2019'a kadar geçerli olacak.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:28
  1. Cepfix
  2. Multinet Up

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