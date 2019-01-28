0553 313 94 23

Multinetlilere Maltepe Piazza'da özel avantajlar

Multinetliler, Maltepe Piazza'da kampanya dahilindeki restoranlarda yapacakları 25 TL ve üzeri her harcama için yüzde 20 TATLIPARA kazanacak

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:30
Multinetlilere Maltepe Piazza'da özel avantajlar

İSTANBUL (AA) - Multinet kart sahipleri yeni kampanya dahilinde bu kez Maltepe Piazza'daki restoranlarda avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.

Multinet Up açıklamasına göre, Multinet Up, birbirinden cazip avantaj ve kampanyalarla kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor. Multinet kart sahipleri yeni kampanya dahilinde bu kez Maltepe Piazza’daki restoranlarda yemek yemenin keyfini avantajlı bir şekilde çıkarıyor.

22 Mart’a kadar devam edecek kampanya kapsamında, AVM’deki kampanya dahilindeki restoranlarda yapılacak 25 TL ve üzeri her harcamaya yüzde 20 TATLIPARA hediye edilecek.

Multinetlilere özel bu kampanyadan faydalanmak içinse Multinet Up’ın mobil uygulaması MultiPay üzerinden harcama yapılacak noktayı seçmek ve "Bugün Buradayım" butonuna basmak yeterli olacak.

Böylelikle kampanya dahilinde, yapılan harcamaların yüzde 20’si bakiyeye geri yüklenecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:30
  1. Multinet
  2. Multinet Up

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Multinetlilere Maltepe Piazza'da özel avantajlar
    1. Multinetlilere Maltepe Piazza'da özel..
    2. Bahçeşehir'de yangın! 1 kişi feci..
    3. Galatasaray-Boluspor maçını Serkan..
    4. Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş
    5. Korkunç olay! Ormana giden adamı..
    6. GÜNCELLEME - Konya'da zincirleme..
    7. İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden..
    8. İstanbul Havalimanı’nda taşınma..
    9. Korucular arasında çatışma çıktı! 10..
    10. Dededen toruna miras kalan meslek
    11. CHP'nin adayı PKK destekçisi çıktı!
    12. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1..
    13. 70 yaşında dörtnala cirit oynuyor
    14. Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı!..
    15. HDP duyurdu: O illerde aday..
    16. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    17. Soğuk havada şampiyonluğa kürek..
    18. Adalarda "kış turizmi" beklentisi
    19. 10 dağcının yaşamını yitirdiği dağda..
    20. Marjinal 'sol'un homo aşkı!
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    Sapkın proje yine sahnede
    Sapkın proje yine sahnede