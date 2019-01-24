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Multinetlilere Emaar Akvaryum'da yüzde 30 indirim kampanyası

Multinet kart sahipleri, Emaar Akvaryum'a girişlerde yüzde 30 indirimden faydalanabilecek

24 Ocak 2019 Perşembe 12:44
Multinetlilere Emaar Akvaryum'da yüzde 30 indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Yeni yılda ayrıcalıklar dünyasından faydalanan Multinetlilere özel Emaar Akvaryum’a giriş ve tüplü dalışta geçerli yüzde 30 indirim sunuluyor.

Multinet Up açıklamasına göre, şirket, yeni yılın ilk kampanyasını özellikle ailelerin rağbet gösterdiği akvaryum ve tema parkı konseptiyle Emaar Akvaryum'da başlattı.

Multinet kart sahipleri Emaar Akvaryum'a girişlerde yüzde 30 indirimden ve tüplü dalışta avantajlı fiyatlardan faydalanıyor.

"www.bilet.emaarakvaryum.com" internet adresinden satın alınan biletlerde geçerli olan kampanya 28 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek.

Emaar Akvaryum’da indirimli giriş ve tüplü dalış imkanından faydalanmak isteyenlerin kampanya sayfasından yaptırmaları gerekiyor.

Ana Tank, Denizanası Galerisi, Ormanlar, Nehirler ve Şelalaler, Penguen Adası, Timsah Krallığı ile 7 farklı tematik bölümden oluşan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, 200 türden 20 binin üzerinde deniz canlısı ve amfibiye ev sahipliği yapıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:44
  1. Emaar Akvaryum
  2. Multinet

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