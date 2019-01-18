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Multinet Up, GastroClub’ı satın alıyor

GastroClub hisselerinin tamamı üç yıl içerisinde Multinet Up bünyesine geçecek

18 Ocak 2019 Cuma 12:28
Multinet Up, GastroClub’ı satın alıyor

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, 5 şehirde, 800’den fazla cafe, restoran, bar ve beachclublarda yüzde 50’ye varan indirim ve ayrıcalıklar sağlayan, Türkiye’de yeme-içme sektörünün en büyük sadakat platformu olan GastroClub’a yatırım yaptı.

Multinet Up açıklamasına göre, yemek kartları sektöründe düzenlemelerin hayata geçeceği yeni döneme hazır giren Multinet Up, yıl boyunca gerçekleştirdiği yatırımlarına bir yenisini ekledi. Multinet Up; 5 şehirde, 800’den fazla cafe, restoran, bar ve beachclublarda yüzde 50’ye varan indirim ve ayrıcalıklar sağlayan, Türkiye’de yeme-içme sektörünün en büyük sadakat platformu olan GastroClub’a yatırım yaptı. Bu yatırım kapsamında GastroClub hisselerinin tamamı üç yıl içerisinde Multinet Up bünyesine geçecek. GastroClub yatırımı ile kullanım nokta ağını genişleterek pek çok yeni ve seçkin mekana erişim sağlamayı hedefleyen Multinet Up, ayrıca ürün ve hizmet çeşitliliğini artıracak ve kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up’ın Yatırımlardan ve Finansal Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baran Yıldırım, grubun yemek kartları sektöründe yeni döneme hazırlandığını ve yıl sonu gelmeden yeni iş birlikleriyle büyümeye devam ettiğini belirtti.

Multinet Up olarak, 21 bin kurumsal müşteri, 2 milyon kart kullanıcısı ve 40 bin üye iş yeri ağı ile terzi usulü hizmet sunan geniş ekosisteme sahip bir çözüm ortağı olduklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk ön ödemeli kartına sahip olan ininal yatırımımızı da bu ekosistemin önemli parçası olarak sayabiliriz. Saygın araştırma şirketlerinden İpsos’un yakın zamanda yaptığı araştırmaya göre, yemek kartı sektöründe en yüksek tavsiye oranına sahip firma Multinet Up olarak öne çıkıyor. Kullanıcılarımızın hayatına değer katmak ve deneyimlerini zenginleştirmek için yeni yatırımlara devam ediyoruz. Bu kapsamda, GastroClub yatırımımızı oldukça önemsiyor ve ağımıza seçkin mekanları eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Bu yatırım ile ağımızın yanı sıra paydaşlarımıza sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi zenginleştirecek olmanın memnuniyetini yaşıyoruz."

GastroClub’ın kurucu ortakları Gizem Oral Kutman ve Çağlar Karataş da "Bu yatırım ile her iki şirketin de kazanımlar elde ederek büyümesini hedefliyoruz. Multinet Up’ın 2 milyon kullanıcısına ulaşmanın yanı sıra, şirketin kapalı devre ödeme sistemleri altyapısındaki bilgi birikimi ve yetkinliğinden faydalanarak GastroClub’ı bir FinTech girişimi yapacağız. Multinet Up gibi bir sektör liderinin GastroClub’ı satın almasından büyük onur ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.




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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:28
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