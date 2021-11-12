Mülteciye sahip çıkan papazın ve kilisenin başına bakın ne geldi!
İran’dan gelen bir mülteci gencin kilisede kalmasına izin veren Alman papaza, 1500 euro para cezası verildi.
Almanya’nın Bayreuth şehrinde papaza ilginç bir ceza verildi. Bayreuth Bölge Mahkemesi, oturma izni olmadan yasadışı ikamete yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle kilise papazını suçlu buldu.
“Yaptığım şey insanlık için bir emirdi”
Evanjelik Metodist kilise topluluğu (UMC) Pegnitz'den Papaz Stefan Schörk, yaşanan olayı “Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yaptığım şey suç değildi, Hristiyanlık görevimin ve insanlık için bir emirdi.” dedi.
Bayreuth Bölge Mahkemesi, kiliseye 1500 euro para cezasının yanı sıra iki yıl aynı suçu işlememe cezası verdi. Papaz Stefan Schörk, karara itiraz edeceğini söyledi.