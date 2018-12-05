Mültecilere Yunan mezalimi!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Yunan güvenlik birimleri, mültecileri yarı çıplak halde soyup, ceplerindeki paraları, kimliklerini alarak türlü işkenceler uyguladıktan sonra Türkiye’ye geri gönderiyorlar. Türkiye’nin Meriç ilçesine bağlı 2 köyde Yunan polisleri tarafından işkence edilerek gönderilen 3 mülteci, soğuktan donmuş şekilde ölü bulundu. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, “Yunanistan, mültecilerin Avrupa’ya geçişi için bir köprü görevi görüyor. Avrupa, Yunanistan’a büyük baskı uyguluyor. Mültecilere uygulanan insanlık dışı davranışlar Avrupa’nın korkusundan kaynaklanıyor” dedi.

Yunanistan Avrupa’nın etkisinde kalıyor

Avrupa’ya gitmek isteyen birçok mültecinin Yunanistan’ı köprü olarak kullandığını söyleyen İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, “Bence Yunanistan’ın bu tür tavır takınmasının sebebi göç eden milyonlarca mültecinin Avrupa’ya en kolay gidilen yolları denemesinden kaynaklanıyor. Bu güzergahların içinde en bilindik yer Yunanistan’dır. Bu konuda en büyük etken Yunanistan’ın gerek ekonomisi, gerekse Avrupa’nın, Yunanistan’a uyguladığı baskılar. Malum Yunanistan büyük bir ekonomik krizin içerisinde. En büyük destekçisi olan Avrupa ülkeleri de onlara baskı yaparak bu mültecileri sınırlarından geçirmelerini istemiyorlar. Türkiye olarak 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunların içinde sadece Suriyeli mülteciler yok. Orta Asya’dan gelen, Afganistan’dan gelen, Afrika’dan gelen milyonlarca mülteci var. Biz bunlarla ekmeğimizi, aşımızı paylaşırken bugüne kadar hiçbirine karşı Yunanistan’ın yaptığı gibi işkenceler yapmadık” dedi.

Suriye’de çıkan iç savaş nedeniyle açlık, kıtlık, salgın hastalıklarla boğuşan insanlar, Türkiye’nin kucak açmasından sonra insani koşullarda yaşamaya başladı. 3 buçuk milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Afrika, Orta Asya gibi coğrafyalardan gelen insanlara da ev sahipliği yapıyor. Türkiye, zaman zaman yaşanan ekonomik saldırılara, sınırlarımızda gerçekleşen terör saldırılarına, maddi destek sözünü tutmayan Avrupa ülkelerine rağmen ekmeğini, aşını paylaşmaya devam ediyor. Yunanistan, geçtiğimiz Eylül ayında, kendisine sığınan, içlerinde kadın ve çocukların bulunduğu 80 kişilik göçmen grubunu yağmalayıp, kıyafetlerine el koyarak, aç, susuz bir şekilde Meriç nehrine atmıştı. Kadın ve çocuklardan oluşan göçmen grubundan bazıları Meriç nehrini yüzerek geçerken bazıları da botlarla Türkiye sınıra getirilmişti. Yine Yunan polisleri tarafından çırılçıplak şekilde türlü işkenceler yapılarak Türkiye’nin Meriç ilçesine bağlı bir köye atılan 3 mültecinin donmuş cesedi, Türkiye’nin, medeniyetin beşiği Avrupa ülkelerinden her alanda daha uygar olduğunu göstermiş oldu.