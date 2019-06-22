Almanya'da skandal! Mültecilere yardım eden valinin kafasına sıktılar

Almanya'da son yıllardagüç kazanan ırkçılık seçimlere de yansıdı. Ülkedeki ırkçı partilerin oyları son yıllarda artmaya başladı. Aşırı sağcı politikaların sonucunda ülkede cinayetler işlenmeye başladı.

Vali öldürüldü

Suriyeli mültecilere yardım ettiği gerekçesiyle Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke ırkçılar tarafından kafasına tek kurşun sıkılarak öldürüldü.

Cinayetin ardından "sağ terörizm" endişesi ülkede büyük endişeye neden oldu. Katil zanlısı Stephan E.'nin birçok siyasetçiyi de ölümle tehdit ettiği öğrenildi.

Belediye başkanları hedefte

Ensonhaber'deki habere göre, Almanya'da gazetelere gönderilen, ‘Devlet Darbesi Orkestrası’ adlı ırkçı bir grubun imzası olan tehdit mektubunda, Walter Lübcke’nin ardından çok sayıda başka siyasetçinin de öldürüleceği iddia edildi ve somut olarak Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein’ın isimleri verildi.

NSU ile bağlantılı

Öte yandan; Walter Lübcke’nin katil zanlısı olarak yakalanan Stephan E.’nin, 8’i Türk 10 kişiyi öldüren Neonazi terör örgütü NSU destekçilerinden Benjamin G. ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Stephan E.’nin Hessen Eyalet Meclisi’nde kurulan NSU Araştırma Komisyonu’nda da militan Neonazi olarak tanımlanarak sık sık adının geçtiği belirlendi.

İşte katil zanlısı

Konu Alman medyasında da geniş yer buldu. Der Spıegel, katil zanlısının fotoğraflarını manşetine taşıdı.