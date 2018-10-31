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Mültecilere çelme takan Macar gazeteci suçsuz bulundu!

Geçtiğimiz yıllarda Macaristan'da mültecilere çelme takarak yere düşüren gazeteci çıkarıldığı mahkemede beraat etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:42
Mültecilere çelme takan Macar gazeteci suçsuz bulundu!

Macaristan-Sırbistan sınırından ülkeye girişi sırasında oğlunu sırtında taşıyarak polislerden kaçmaya çalışan bir babaya çelme takan ve mülteci çocuğu tekmeleyen Macar gazeteci Petra Laszlo beraat etti.

Davası düştü

Macaristan’da yüksek mahkeme, Eylül 2015’te Sırbistan sınırından Macaristan’a girişi sırasında oğlunu sırtında taşıyarak polislerden kaçmaya çalışan bir babaya çelme takan ve mülteci çocuğu tekmeleyen Macar gazeteci Petra Laszlo’ya verilen tecilli 3 yıllık hapis cezası kararını bozdu.

Mahkeme, gazetecinin hakkında yöneltilen suçtan dolayı beraat etmesine karar verdi.

"Saldırganlık yok"

Gazetecinin saldırganlıktan değil, sadece “kötü davranıştan dolayı” yargılanabileceğine hükmetti. Petra Laszlo, tekme attığı görüntüler internete yayıldıktan sonra televizyon kanalı olan N1TV’de işinden de kovulmuştu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 12:42
  1. Macaristan
  2. mülteci

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