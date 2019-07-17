Mültecilerden kalan çöpleri temizliyorlar

İstanbul Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) topluluğundan 65 genç, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti’nde, kaçak göçmenlerin Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla geçiş yapmak için kullandıkları alanda kalan çöpleri temizliyor.

Genç İHH İstanbul Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Muhammet İkbal Işık, Yenişafak Gazetesi Yazarı Kemal Öztürk’ün “Kültür Yolunda Şaşırtıcı Bir Dram” başlıklı köşe yazısından etkilenerek bu bölgede bir sosyal proje başlattıklarını ifade ederek, “Bu bölgeye bir köşe yazısından etkilenerek geldik. Buraya 65 kişilikgönüllü genç arkadaşımızla geldik. Amacımız bu arkadaşlarımıza mültecilerin nasıl bir yaşam sürdüğünü göstermek. Bunun yanında bu bölgede 2 gün boyunca mültecilerden kalan çöpleri temizleyerek temiz çevre vurgusu da yapmak istiyoruz.” dedi.

Bölgedeki çöp temizleme çalışmalara katılan Behramkale (ASSOS) Köy Muhtarı Numan Türkay gönüllü gençlere teşekkür etti.

Çöp toplama etkinliğine Yenişafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk de katılarak, 65 gönüllü İHH genci ile birlikte bölgede çöp toplayarak projeye destek verdi.