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Mülteciler tren istasyonunda yakalandı

Edirne'de, tren istasyonunda yapılan denetimde 27 düzensiz göçmen yakalanarak Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

09 Aralık 2018 Pazar 00:21
Mülteciler tren istasyonunda yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İstanbul'dan gelen yolcu treninde denetim yaptı.

Aramada, yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen Irak, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Fas uyruklu 27 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptığı belirlendi.

Yakalanan yabancı uyruklular pasaport kontrolünün ardından, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 00:21
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. mülteciler

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