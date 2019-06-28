Mülteciler etkinlikte buluştu

ANKARA (AA) - Başkentte bulunan mülteciler, düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Keçiören Belediyesi, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) öncülüğünde ve çeşitli derneklerin desteğiyle "Dünya Mülteciler Günü" kapsamında Keçiören'de etkinlik düzenlendi.

"Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası Türkiye" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli, İGAM Başkanı Metin Çorabatır, Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Başkanı Cenk Sarıgöl ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü ile çeşitli uyruktan yabancılar katıldı.

Programda konuşan Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Kadıoğlu, Türkiye'de 192 farklı ülkeden yabancının huzur içinde yaşadığını belirtti.

Bu huzurun devamı için herkese düşen sorumluluklar olduğunu ifade eden Kadıoğlu, "Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak bizim üstümüze düşen görev, ülkemizdeki yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumunu kolaylaştırmak, yabancıların hayatlarını idame etmelerine yardımcı olacak iş ve işlemleri yerine getirmektir." dedi.

Mültecilerin uyumu için ülkenin tüm noktalarında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını anlatan Kadıoğlu, bu kapsamda gerçekleştirilen uyum buluşmalarından bahsetti.

Kadıoğlu, "Buluşmaların her biri, Suriyeli ve yabancıların hak ve yükümlülerini doğru bilmesi adına büyük önem taşıyor. Kendi vatandaşımızın da uyuma ihtiyacı olduğunu bilerek doğru bilinen yanlışlar noktasında görsel, yazısal materyaller hazırlıyoruz ve bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bilinmeyen tüm doğruları anlatmak üzere sıkı bir şekilde çalışacağız." diye konuştu.

- "Türkiye ağır bir yük altında"

Keçiören Belediye Başkanı Altınok ise Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadele konusunda ağır bir yük altına girdiğini, Orta Doğu ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle insanların zor durumda olduğunu bildirdi.

Çok sayıda kişinin ülkesinden ve ailesinden ayrılmak zorunda kaldığına işaret eden Altınok, yeni göçmen hareketlerine neden olabilecek savaşların çıkmaması yönündeki temennisini dile getirdi.

Altınok, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalanların sessiz çığlığına dünya kamuoyunun kayıtsız kalmaması gerektiğini ifade etti ve bu kişilerin yeniden vatanlarına dönmesini diledi.

- "Dayanışma içerisinde olmalıyız"

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilci Yardımcısı Garelli de etkinliğe katılmaktan onur duyduğunu, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalanlarla dayanışma içerisinde olunması gerektiğini vurguladı.

Geçen yıl sonu itibarıyla dünyada 70 milyon insanın zorla yerinden edildiğini ifade eden Garelli, sadece geçen yıl zorla yerinden edilen kişi sayısının 13,6 milyon olduğunu bildirdi.

- "Türkiye göç akınlarına uğradı"

İGAM Başkanı Çorabatır, BM'nin 2000 yılında mültecilerin acılarını, ümitlerini ve dirençlerini bütün dünyayla paylaşmak için 20 Haziran'ı "Dünya Mülteciler Günü" olarak ilan ettiğini söyledi.

Bu kapsamda her yıl 20 Haziran'da çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Çorabatır, Türkiye'nin son yıllarda doğu ve batıdan göç akınlarına uğradığını kaydetti.

Çorabatır, Suriye'deki krizin 9 yıldır sürdüğünü belirterek, "Hepimizin ümidi bu insanların ülkelerinde barışın gelmesi, BM'nin onayladığı bir anlaşmanın sağlanması ve gönüllü olarak evlerine geri dönmesi." dedi.

- Mülteciler konser ve dans gösterileriyle eğlendi

Konuşmaların ardından çeşitli uyruklardan gençler konser verdi, şiir okudu. İGAM Çocuk Halk Oyunları ekibi ile Seğmenler gösterisinin de izleyenlerin beğenisine sunulduğu etkinlikler kapsamında Afrika uyruklu yabancıların dansları izleyicilerden alkış aldı.

Yabancı katılımcılar, stantlarda kültürlerine ait yemekleri ziyaretçilere ikram etti.