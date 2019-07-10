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Mülteciler böyle yakalandı

Çanakkale’den yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 41 mülteci yakalandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:58
Mülteciler böyle yakalandı

Çanakkale’den yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 41 mülteci yakalandı.


Sahil güvenlik mobil radarı tarafından sabah saat 07.30’da Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu güneyinde lastik bot içerisinde mültecilerin olduğu tespit edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bottun içerisinde kadın ve çocuklarında olduğu Suriye uyruklu 41 kaçak yakalandı.


Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenlere yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Mültecilerin yakalanma anları ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kaydedildi. Burada işlemleri tamamlanan mülteciler daha sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:58
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