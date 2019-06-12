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Mülteci ve Türk çocukları etkinlikte doyasıya eğlendi

Ordu’da düzenlenen etkinlik kapsamında, Türkiye’de yaşayan mülteci çocuklar ve Türk çocukları bir araya gelerek, çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:18
Mülteci ve Türk çocukları etkinlikte doyasıya eğlendi

Ordu’da düzenlenen etkinlik kapsamında, Türkiye’de yaşayan mülteci çocuklar ve Türk çocukları bir araya gelerek, çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi.


Ordu’da düzenlenen “Birlikteliğimizle Varız” etkinliğinde buluşan yaklaşık 300 mülteci çocuk ve 100’ün üzerindeki Türk çocukla çeşitli etkinlikler yaptı. Ordu DSİ Efirli Tesislerinde, Ordu İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi ortaklığında çocuklara ve ailelerine yönelik eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında yaklaşık 400 çocuk, canlandırıcı oyunlar, sokak oyunları, bilim atölyesi, tişört boyama, müzik atölyesi, konser, ağız ve dış sağlığı atölyesi gibi etkinliklerde hem eğlendi hem de öğrendi.



“Amacımız mülteci ve Türk çocuklarını bir araya getirmek”


Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Mülteci Destek Derneği Ordu Sürdürülebilir Yaşam Derneği yöneticisi Ayça Öztanır, “Ordu’da sürdürülebilir yaşam merkezi olarak mültecilerimize destek sağlıyoruz. Onlara psikolojik hizmet, sağlık hizmetlerine yönlendirme, hukuki olarak yönlendirme destekleri sağlıyoruz. Bugün ise 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında bir etkinlik düzenledik. Yaklaşık 300 mülteci çocuğumuz ve yaklaşık 100 de Türk çocuğumuz var. Amacımız onları bir araya getirmek ve çok güzel etkinliklerle sosyal sorumluluklarını güçlendirmeyi sağlamak” dedi.


Etkinliklerin genel kapsamının çeşitli oyunlar ile başlayacağını ve çeşitli aktivitelerden sonra çocukların hayallerini tişörtlere çizeceklerini aktaran Öztanır, “Sonra da o tişörtlerini giyecekler. Yetişkinlerimize yönelik de yoga atölyemiz olacak, çocuklarımız için de bilim atölyelerimiz olacak. Eğlenceli ve güzel bir gün geçirecekler” şeklinde konuştu.


Ayça Öztanır ayrıca, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocukların burada bulunduğunu söyledi.


Mülteci çocukları savaştan kaçarak Türkiye’ye geldiklerini söyledi. Çocuklar bir süredir Türkiye’de olduklarını ve etkinlik kapsamında hem eğlendiklerini hem de güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.


Ordulu öğrenciler ise mülteci çocukları ile birlikte bir arada çeşitli etkinlikler yapmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Bu tür etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini belirten öğrenciler, tek yürek olduklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:18
  1. bilim
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