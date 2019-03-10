0553 313 94 23

Mülteci kadınlar, ’İzmir Kadın Emeği Fuarı’nda

Kültürpark’ta devam eden ’Kadın Emeği Fuarı’na mülteci kadınlar da kendi el emeği ürünleriyle katılıyor.

10 Mart 2019 Pazar 11:06
Mülteci kadınlar, ’İzmir Kadın Emeği Fuarı’nda

Kültürpark’ta devam eden ’Kadın Emeği Fuarı’na mülteci kadınlar da kendi el emeği ürünleriyle katılıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında bu yıl 10.’sunu düzenlediği “Kadın Festivali” Kültürpark 3 No’lu Hol’de, binlerce İzmirli kadının katılımıyla gerçekleşiyor. Festival kapsamında müzik dinletileri, paneller ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra kurulan kadın emeğin fuarında da kadınlar kendi el emeği ürünlerini fuar ziyaretçilerine sergiliyor. Festivalin katılımcıları arasında kentin yeni sakinleri mülteci kadınlar da bulunuyor. Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi ve İzmir’de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneğinin stantlarında Suriyeli, Türk ve İranlı kadınlar da ürünleri ile ’Kadın Emeği Fuar’ında yerini aldı. Kadınlar yaptıkları yöresel kıyafetleri, nakış işlerini, çantaları, dekor ürünlerini, bez bebekleri İzmirli kadınlarla buluşturuldu.



"Çalışmalarımız kadınların dayanışmalarını hedefliyor"


Konak Mülteci Meclisinin yöneticilerinden Ezgi Baltalı meclislerinin 50’den fazla bileşeni ile karşılıklı entegrasyonu hedeflemek için kurulduğunu belirterek "Mülteciler de hemşehrilerimiz bilinci ile hareket ediyoruz ve mültecilerin de kent haklarına eşit ve adil bir şekilde erişebilmeleri için yaşama ortak katkı koymalarını amaçlayan çalışmalar sürdürüyoruz. Konak Mülteci Merkezimizdeki kadınların her hafta farklı bir çalışma kapsamında bir araya geldiği ev atölyelerinde elde ettiğimiz ürünleri getirdik. Çalışmalar kadınların hep birlikte üretime katkı sağlamasının yanında sosyal ve ekonomik yönden dayanışmalarını ve nefret söylemlerini azaltmayı da hedefliyor" dedi.



"Suriyeli kadınlar olarak biz de varız ve üretiyoruz"


İzmir’de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Kadın Kolları Temsilcisi Mirvat Halabi, 3 aydır fuara hazırladıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Evimizde, dernek binamızda hazırladığımız ürünlerimizi sergiliyoruz. Bir kadın arkadaşımız kendi yağlı boya tablolarını getirdi. Yine evlerimizde yaptığımız Suriye tatlılarını da İzmirlilerle buluşturduk. ’Suriyeli mülteci kadınlar olarak biz de varız, üretiyoruz ve yapabiliriz’ demek için fuara katıldık. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. İzmirliler stantlarımızı ilgiyle inceliyor. Bizlerle ilgili akıllarına takılan soruları soruyorlar. Bir nevi yakınlaşma, kaynaşma oluyor."



Mülteci kadınların ürettiği el ürünleri 10 Mart akşamına kadar Fuar 3 No’lu Hol’de 191-192 ve 19 No’lu stantlarda ziyaret edilebilir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:06
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En az 40 Boko Haram üyesi öldürüldü
    1. En az 40 Boko Haram üyesi öldürüldü
    2. Okul yemekhanelerinde gıda denetimi
    3. Beşikdüzü’ndeki yangının gaz..
    4. Anadolu Üniversitesinde..
    5. Başkan Uysal’dan Eğitim, Yaşam ve Spor..
    6. Karşıya geçmek isterken iki aracın..
    7. Karlı dağları aşmak için 10 gündür..
    8. Türkiye'nin toplam geliri belli oldu!..
    9. Halterde Cansu Bektaş Yıldızlar Dünya..
    10. Beşiktaşlılar Derneği’nden Adıyamanlı..
    11. Tütüncü şehit ailelerini ziyaret etti
    12. (Özel) Down sendromlu Nihal Usta’nın..
    13. Başkan Çerçi vatandaşlarla buluştu
    14. "Sevdamız Torbalı" konserine yoğun ilgi
    15. AK Partili Özhaseki: "Allah yardım..
    16. Taekwondocular hız kesmiyor
    17. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen,..
    18. Albaraka Türk'ten 450 milyon lira..
    19. Kırcamililer 30 yıllık imar sorunun..
    20. Havacılar Sağlık Ocağı açıldı
    21. Bakan Selçuk resmen açıkladı! Eğitimde..
    22. Hırsızın zarafeti
    23. Devrilen traktörün altında kalan..
    24. Kepez’de tarihi gün
    25. Lakers'ta Brandon Ingram sezonu kapattı
    26. ‘Yuvasız Kadınlar’ Akşehirli..
    27. Üç büyük abide cami
    28. Etiyopya'da yolcu uçağı düştü
    29. Hayırlı nimet şer olur mu?
    30. Canan Karatay’dan Şanlıurfa..
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor