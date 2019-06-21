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Mülteci çocuklar gönüllerince eğlendi

Türkiye Jokey Kulübü “20 Haziran Dünya Mülteciler Günü” kapsamında Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

21 Haziran 2019 Cuma 10:55
Mülteci çocuklar gönüllerince eğlendi

Türkiye Jokey Kulübü “20 Haziran Dünya Mülteciler Günü” kapsamında Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikle toplam bin çocuk atlarla buluştu.


Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Türkiye Jokey Kulübü Pony Club aktivitesi Geçici Barınma Merkezi’nde bulunan mülteci çocukların yanında oldu. 2016 ve 2017 yıllarında Dünya Mülteciler Günü kapsamında mülteci çocuklar için İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşen, geçtiğimiz yıl ise Adana’da düzenlenen etkinliğin dördüncü adresi Nizip Geçici Barınma Merkezi oldu.


“Pony Club Şehrinize Geliyor” sloganıyla başlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Mülteci çocuklar pony atlarıyla buluşturulup, atların sahip oldukları psikolojik terapi ile çocukların yaşamış olduğu zorluklar unutturulmaya çalışıldı. Çocukların hoş vakit geçirmeleri sağlandı.


Yaklaşık bin çocuğun ata bindiği ve büyük bir yoğunluğa sahne olan Pony Club etkinliğinin 2019 yılı içerisinde 3 etap olarak gerçekleştirileceği açıklandı. Etkinliklerin 25-26 Haziran 2019 tarihinde ilk etabının Muş’ta başlayacağı ve daha sonra Van, Ağrı, Kars, Ardahan, Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon ile devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:55
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