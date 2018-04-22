Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mülteci cefada, BM’ciler sefada!

Suriye’deki vahşetten canını zor kurtararak Lübnan’a iltica eden muhacirler yaşadıkları kamplarda donarak can verirken, Birleşmiş Milletler temsilcilerinin zevki sefa içinde yaşadığı belgelendi. BM yetkilileri, mültecilere göstermelik ziyarete 400 bin dolarlık Ferrari ile gitmiş.

22 Nisan 2018 Pazar 11:33
Mülteci cefada, BM’ciler sefada!

Esed’in zulmünden kaçarak Lübnan’a iltica eden Suriyeli mülteciler, derme çatma barınaklarda donarak can verirken, BM  temsilcileri zevki sefa içinde yaşıyor. 1 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan’da, BM temsilcilerinin 400 bin dolar değerindeki “Ferrari” model araçları makam arabası olarak kullandığı, göstermelik yardım için bölgeye ulaşan ekiplerin ise 200 bin dolarlık lüks araçlar ile gözlem yaptığı ortaya çıktı. Bir bölgeyi sömürmeyi tamamlamadan diğerini sömürmeye girişen, iştahı bir türlü doymak bilmeyen Emperyalist batının dünyanın huzur ve barışındaki samimiyetsizliğini gözler önüne serdi.

ISINMAK İÇİN ELBİSELERİNİ YAKIYORLAR

Eli kanlı Beşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesindeki evlerine düşen bombalardan sağ kurtularak Lübnan’a sığınan muhacirler BM’nin sağladığı imkanlar ile derme çatma çadırlarda yaşıyor. Baskı, katliam ve zulme uğrayan toplum ve topluluklar için sığınak işlevi gören Lübnan’daki soğuk hava nedeniyle ‘donma’ tehlikesiyle karşı karşıya kalan Suriyeli muhacirler, çocuklarının elbiselerini yakarak ısınmaya çalışıyor. Afrika’dan Güney Doğu Asya’ya kadar dünya çapındaki mültecileri korumakla kendisini yetkili gören Birleşmiş Milletler (BM) görünürde mülteci konusunda en çok efor sarf eden oluşumlardan biri gibi gözükse de gerçeğin öyle olmadığı anlaşıldı. Dünya barışını sağlamak ve zayıf ülkeleri desteklemek iddiasıyla kurulan ama batılıların menfaatlerine hizmet eden BM’nin, zevki sefa içinde yaşadığı belgelendi. 

YARDIMA DEĞİL ŞOVA GİDİYORLAR

İslam coğrafyasını adeta batının insafına terk eden BM yetkililerinin göstermelik yardım için gittikleri Lübnan’da, milyonluk araçlar ile şov yaptığı ortaya çıktı. 1 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan’da, BM temsilcilerinin 400 bin dolar değerindeki “Ferrari” model araçları makam arabası olarak kullandığı, göstermelik yardım için bölgeye ulaşan ekiplerin ise 200 bin dolarlık lüks araçlar ile gözlem yaptığı belirlendi. BM’ye ait olduğu belirtilen plakalı araçların BM’nin bölgedeki üst düzey yetkililerine verildiği bildirildi.

BATILILARA GÜVEN OLMAZ

Suriyeliler için kullanılmak üzere Türkiye’ye taahhüt edilen fonu sağlamayan ancak milyonluk araçları kendi personeline tahsis eden BM’nin mültecilere daha iyi bir yaşam sunması yerine servet dağlarının üzerinde gezinmesi tepki çekti. Yeryüzündeki mazlumların feryatlarına kulak tıkayan BM’nin kendi eğlenceleri için korkunç boyutlara varan harcamalarda bulunması dünya huzur ve barışının Batılılara emanet edilemeyeceğini bir kez daha ispatlamış oldu.

GUTA’YA KURTLU YİYECEKLER

BM, daha önce tarihe geçecek bir skandal imza atmıştı. Suriye’deki insanlık dramını yıllar sonra fark eden BM, rejimin baskı ve tehditleri altında inleyen Doğu Guta’ya kurtlu yiyecekler göndermişti.

Birleşmiş Milletler’in Esed’in ablukası altındaki Doğu Guta’ya geçen ay yaptığı yardımda, buğday ununun yanı sıra, çocuklar için özel beslenme maddeleri dağıtılmıştı. Yardımların dağıtılmasının ardından sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, yardım kuruluşlarının gönderdiği gıda malzemelerinden kurt çıktığı belirtilmişti. Kolilerde bulunan bakliyatların bazılarında kurt olduğu belirtilirken, bazı ürünlerin ise tarihinin geçtiği ifade edilmişti.

 

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 11:33
  1. ESED
  2. BM
  3. Lübnan
  4. doğu guta

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'de çözülme başladı... Muhasebeci Kenan aday oldu
    1. CHP'de çözülme başladı... Muhasebeci..
    2. Manisa'da kaza! 10 asker yaralı
    3. 15 CHP'li vekil istifa edip İyi..
    4. Ermeni mezaliminin üzerinden 100 yıl..
    5. Cumhuriyet yazarı: Meral Akşener..
    6. Yolda yürüyen kadının başına köpek..
    7. Başkandan takdir toplayan hareket
    8. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah yanıt
    9. Fransa'da terör alarmı!
    10. Binali Yıldırım'ın o paşayla tarihi..
    11. Başbakan Yıldırım: Tepelerine çökeriz
    12. Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklık 8..
    13. Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama!..
    14. İYİ Parti CHP görüşmesine ilk açıklama!
    15. Çinli turistler Türkiye'de servet..
    16. "İttifak yapacaklarsa bunu millete..
    17. Dünya'nın en yaşlı insanı öldü!
    18. İşgalci zulmü devam ediyor
    19. Faik Demir: Onurumuz için sahaya çıktık
    20. Şenol Güneş o soruya cevap verdi: İlla..
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında