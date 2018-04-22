Mülteci cefada, BM’ciler sefada!

Esed’in zulmünden kaçarak Lübnan’a iltica eden Suriyeli mülteciler, derme çatma barınaklarda donarak can verirken, BM temsilcileri zevki sefa içinde yaşıyor. 1 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan’da, BM temsilcilerinin 400 bin dolar değerindeki “Ferrari” model araçları makam arabası olarak kullandığı, göstermelik yardım için bölgeye ulaşan ekiplerin ise 200 bin dolarlık lüks araçlar ile gözlem yaptığı ortaya çıktı. Bir bölgeyi sömürmeyi tamamlamadan diğerini sömürmeye girişen, iştahı bir türlü doymak bilmeyen Emperyalist batının dünyanın huzur ve barışındaki samimiyetsizliğini gözler önüne serdi.

ISINMAK İÇİN ELBİSELERİNİ YAKIYORLAR

Eli kanlı Beşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesindeki evlerine düşen bombalardan sağ kurtularak Lübnan’a sığınan muhacirler BM’nin sağladığı imkanlar ile derme çatma çadırlarda yaşıyor. Baskı, katliam ve zulme uğrayan toplum ve topluluklar için sığınak işlevi gören Lübnan’daki soğuk hava nedeniyle ‘donma’ tehlikesiyle karşı karşıya kalan Suriyeli muhacirler, çocuklarının elbiselerini yakarak ısınmaya çalışıyor. Afrika’dan Güney Doğu Asya’ya kadar dünya çapındaki mültecileri korumakla kendisini yetkili gören Birleşmiş Milletler (BM) görünürde mülteci konusunda en çok efor sarf eden oluşumlardan biri gibi gözükse de gerçeğin öyle olmadığı anlaşıldı. Dünya barışını sağlamak ve zayıf ülkeleri desteklemek iddiasıyla kurulan ama batılıların menfaatlerine hizmet eden BM’nin, zevki sefa içinde yaşadığı belgelendi.

YARDIMA DEĞİL ŞOVA GİDİYORLAR

İslam coğrafyasını adeta batının insafına terk eden BM yetkililerinin göstermelik yardım için gittikleri Lübnan’da, milyonluk araçlar ile şov yaptığı ortaya çıktı. 1 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan’da, BM temsilcilerinin 400 bin dolar değerindeki “Ferrari” model araçları makam arabası olarak kullandığı, göstermelik yardım için bölgeye ulaşan ekiplerin ise 200 bin dolarlık lüks araçlar ile gözlem yaptığı belirlendi. BM’ye ait olduğu belirtilen plakalı araçların BM’nin bölgedeki üst düzey yetkililerine verildiği bildirildi.

BATILILARA GÜVEN OLMAZ

Suriyeliler için kullanılmak üzere Türkiye’ye taahhüt edilen fonu sağlamayan ancak milyonluk araçları kendi personeline tahsis eden BM’nin mültecilere daha iyi bir yaşam sunması yerine servet dağlarının üzerinde gezinmesi tepki çekti. Yeryüzündeki mazlumların feryatlarına kulak tıkayan BM’nin kendi eğlenceleri için korkunç boyutlara varan harcamalarda bulunması dünya huzur ve barışının Batılılara emanet edilemeyeceğini bir kez daha ispatlamış oldu.

GUTA’YA KURTLU YİYECEKLER

BM, daha önce tarihe geçecek bir skandal imza atmıştı. Suriye’deki insanlık dramını yıllar sonra fark eden BM, rejimin baskı ve tehditleri altında inleyen Doğu Guta’ya kurtlu yiyecekler göndermişti.

Birleşmiş Milletler’in Esed’in ablukası altındaki Doğu Guta’ya geçen ay yaptığı yardımda, buğday ununun yanı sıra, çocuklar için özel beslenme maddeleri dağıtılmıştı. Yardımların dağıtılmasının ardından sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, yardım kuruluşlarının gönderdiği gıda malzemelerinden kurt çıktığı belirtilmişti. Kolilerde bulunan bakliyatların bazılarında kurt olduğu belirtilirken, bazı ürünlerin ise tarihinin geçtiği ifade edilmişti.