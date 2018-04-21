Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mülteci botunu patlatan Yunanistan yardım paralarını da çaldı!

UNICEF başlattığı gizli soruşturmada, 2015-2016 yılında Yunanistan'daki İdemoni mülteci kampına gönderilen yardım fonlarının usulsüzce kullanıldığını tespit etmesinin ardından, işbirliğini sonlandırma kararı alarak, maddi yardımları tamamen kesti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 19:21
Mülteci botunu patlatan Yunanistan yardım paralarını da çaldı!

2015-2016 yılında Yunanistan'daki İdemoni mülteci kampında Avrupa yolculuğuna hazırlanan mülteciler için UNICEF tarafından maddi desteklerin usulsüzce kullanıldığı tespit edildi.

Gizli bir soruşturma ve araştırma yürüten UNICEF elde edilen deliller sonucunda Yunanistan'a para aktarmayı kesme ve işbirliğini sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

YÖNETİCİLER DE DAHİL

Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre, iki yıldır gizli ve bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen detaylara göre, kamp çalışanları, UNICEF çalışanları ve yönetici kadroları dahil birçok kişinin mültecilere destek için gönderilen büyük miktarda maddi desteği kendi aralarında bölüştükleri belirtildi.

HEM BATIRIYORLAR HEM DE PARALARINI ÇALDILAR

Suriyeli mültecilerin Yunanistan'daki hayat şartları zor. Birçoğunun sağlık sisteminden yararlanma imkanı da bulunmuyor. Hatta, 12 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri mültecilerin bulunduğu lastik botu batırmıştı.

 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 19:21
  1. Yunanistan
  2. Mülteci
  3. UNICEF
  4. türk kızılay mülteci yardım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den İYİ parti mesajı!
    1. Bahçeli'den İYİ parti mesajı!
    2. Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır..
    3. AK Parti'den İYİ Parti mesajı!
    4. ABD'den tarihi itiraf: Düşmanlarımız..
    5. PKK'lı hainler Tunceli'de 1 işçiyi..
    6. Beşiktaşlı Tolga Zengin'e büyük şok!
    7. Evlilikte duygusal boşanmalar
    8. Mülteci botunu patlatan Yunanistan..
    9. Çocuk gelin sayısı 10 yılda yarı..
    10. Kırmızı listedeki PKK'lı elebaşı..
    11. Karamollaoğlu: İktidar kazara devam..
    12. Abdullah Gül'den sosyal medya için..
    13. SoloTürk'ten yine nefes kesen gösteri
    14. Almanya'daki kadınlar: "Erkeklerle..
    15. Bursa'da yerli ve atalık tohumlar..
    16. Soylu açıkladı: Cumhurbaşkanı'nın..
    17. İran dergisi Özal’ı kapak yaptı
    18. Çocuklarda epilepsi hastalığı ve erken..
    19. Trabzonspor'a ağır darbe! 2-0
    20. Demir Çağı'nda kuruldu: Sardes Antik..
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Komutanlıklar taşınıyor
    Komutanlıklar taşınıyor
    METİ timleri buldu! Tam 19 bin tane
    METİ timleri buldu! Tam 19 bin tane
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi
    Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı