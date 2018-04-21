Mülteci botunu patlatan Yunanistan yardım paralarını da çaldı!

2015-2016 yılında Yunanistan'daki İdemoni mülteci kampında Avrupa yolculuğuna hazırlanan mülteciler için UNICEF tarafından maddi desteklerin usulsüzce kullanıldığı tespit edildi.

Gizli bir soruşturma ve araştırma yürüten UNICEF elde edilen deliller sonucunda Yunanistan'a para aktarmayı kesme ve işbirliğini sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

YÖNETİCİLER DE DAHİL

Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre, iki yıldır gizli ve bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen detaylara göre, kamp çalışanları, UNICEF çalışanları ve yönetici kadroları dahil birçok kişinin mültecilere destek için gönderilen büyük miktarda maddi desteği kendi aralarında bölüştükleri belirtildi.

HEM BATIRIYORLAR HEM DE PARALARINI ÇALDILAR

Suriyeli mültecilerin Yunanistan'daki hayat şartları zor. Birçoğunun sağlık sisteminden yararlanma imkanı da bulunmuyor. Hatta, 12 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri mültecilerin bulunduğu lastik botu batırmıştı.