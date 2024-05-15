Mülk satın alarak yatırım yapmak isteyenler dikkat! My İnvestor Ceosu Bayraktar'dan önemli ipuçları

Yasin Bayraktar, mülk satın almak isteyen yatırımcılara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Mülk alımında emlakçılarla değil profesyonel hizmet veren gayrimenkul danışmanlarıyla çalışmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

"Yurt dışında ev satın almak daha mı kazançlı?" sorusuna verdiği cevap da dahil birçok önemli konuya değinen Bayraktar'ın, Timeturk'te yayınlanan röportajı şöyle:

- Kısaca firmanızı tanımak istiyoruz My İnvestor ne yapar. Firmanızın kuruluş hikayesi nedir nasıl başladınız ve bu günlere nasıl geldiniz ?

My investor 2018 yılında kurulan Türkiye merkezli bir gayrimenkul şirketidir. Şirket Türkiye'nin bir çok yerinde alım satım hizmeti vererek bir çok yatırımcıyı ev sahibi yaptı. Sıfır sermayeyle 12 m2'lik bir alanda başlayan bu serüvenle insana yatırım mottosuyla My İnvestor aslında en büyük sermayesini biriktirdi Ve nihayet bu günlere geldiğimizde yatırımcılarımızla bir aile olma mutluluğuna eriştik.

- Mülk alımında yatırımcılara nasıl bir yol izlemelerini tavsiye ediyorsunuz nelere dikkat etmeliler?

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Mülk alımında emlakçılarla değil profesyonel hizmet veren gayrimenkul danışmanlarıyla çalışmalarını tavsiye ediyorum. Alınan mülkün fiziki özellikleri kadar lokasyonuna da önem verilmesi gerekiyor. Biz öncelikle bölgedeki son yapılan satışları inceliyoruz ve buradan hareketle yatırımcılarımıza daha mantıklı alım fırsatları sunuyoruz. Bölgenin özelliklerinin yanında kolayca nakite dönebilecek olması da başlıca önceliklerimizden. Gayrimenkule talepte bulunan müşteri iyi analiz edilip bölgedeki okul, hastahane gibi olanaklar şehir planlamasındaki gayrimenkulun konumu belirlenip alım sürecini başlatıyoruz.

- Sizi diğer gayrimenkul firmalarından ayırt eden özellikle öne çıktığınız bir alan var mı?

Elbette. Satın alınan veya kiralanan mülklerin özellikle süreç sonrası hizmetlerimizle ön plana çıkmaktayız. Aidat, temizlik, mimari ve inşaat alanlarında hem takibi hem de memnuniyet devamlılığını sağlıyoruz. Sürekli takip ettiğimiz portföy sayesinde alım yapan müşterilerin konforlu bir şekilde yatırım yapmasını da önceliyoruz.

- Son dönemlerde yatırımların yurt dışında daha çok kazandırdığına dair bir takım söylemler var sizin bu konudaki fikriniz nedir?

Öncelikle Türkiye yi çok seven bir Türk firması olarak ticari yatırımların ülkemizde yapılmasını öncelikli hale getirmek istiyoruz. Fakat döviz alımı konusunda tüm yatırımcılarımıza Kıbrıs, Almanya, Yunanistan, Portekiz den alım fırsatlarını onlara sunarak özellikle de Golden Visa aldırtarak firmamızın yurt dışı ayağını yürütmekteyiz. Örneğin Türk bir yatırımcı İngiltereden ev alıyor ve oradan gelen kiranın ve evin değerinin pound için daha karlı olduğunu söylüyor. Enflasyon sebebiyle elbette böyle bir farklılık var ama orada ev alıp başka bir ülkede süreci yönetmektense pounda yatırsa da aynı şekilde parası değer kazanır. Biz daha çok yabancı yatırımcıları buraya getirerek ülkeye döviz girişi sağlamayı önceliyoruz.

- Ünlü simaların da sizden yer aldıklarını duyduk…

Evet İran'ın en ünlü şarkıcısı Türkiye'deki sanatçı futbolcu arkadaşlara da My İnvestor olarak yer sattık. Satmış olduğumuz yerlerin lokasyon mahremiyeti profesyonelce saklayarak güven kazandık.

- Yerel emlak piyasasındaki rekabet hakkında ne düşünüyorsunuz? Firma olarak rekabet avantajınız nedir?

Rekabetin iyi niyetli ilerlediği takdirde bizleri güçlendireceğini düşünüyorum fakat suanda yaşanan rekabetin kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Yanlış fiyatlandırma ve yanlış bilgilendirme ve kötü gayrimenkul danışmanları sebebiyle emlakçılar nezdinde hoş olmayan bir algı oluştu. Bunun da sebebinin devlet nezdinde ne kadar eğitimli emlak danışmanlığı sertifikası verilse de bu sürecin tutarlılıkla ilerlemediğini gördük. Kötü bir emlakçı deneyimi tüm gayrimenkul sektörüne mal ediliyor. Bu yüzden kendimizi hep bir aile olarak tanıttık.

- My İnvestor sizden biri.Çalışanlarınızın eğitimi ve motivasyonu hakkında nasıl bir yaklaşımınız var?

İş serüvenlerine başlamadan almış oldukları 28 günlük eğitimle ilerlerken, aslında tüm öğretinin ofis içindeki duyumları olduğunu kendileri farkediyor. İşimiz tamamiyle tecrübe ve iyi insan ilişkilerine dayalı olarak ilerliyor. İyi niyetle başlayan tüm çalışma arkadaşlarımız bu işte başarılı olmuştur.

- Teknolojinin emlak sektöründeki rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Firmanız teknolojiyi nasıl kullanıyor?

Vekaletle işlem yaptığımız yabancı yatırımcılarımız görüntülü aramalarla onlara sunmuş olduğumuz sunum dosyalarıyla, dron çekimleriyle teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak sunum yapılmaktadır. Kilometrelerce uzakta olan yatırımcımız sanki yanı başımızda gibi alım yapmaktadır.